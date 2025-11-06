0:1 - Rapid blamiert sich gegen Craiova vor eigenen Fans

Die Rapid-Talfahrt in der Europa League geht weiter. Gegen Universitat Craiova verlieren die Hütteldorfer vor den eigenen Fans 1:0.

Rapid bleibt weiterhin ohne Sieg in der Coneference League. Gegen Craiova verliert man vor den eigenen Fans mit 1:0, die den ersten internationalen Sieg seit 32 Jahren feiern konnten. Die Hütteldorfer sind damit in der Tabelle weiterhin Letzter.

Das Match startete mit einigen Härteinlagen. Nach vier Minuten sahen mit Wurmbrand (1.) und Seidl (4.) bereits zwei Rapidler die Gelbe Karte vom slowenischen Schiedsrichter Martin Matosa. In der ruppigen Tonart ging es weiter. Nach 18 Minuten gingen die slowenischen Kartenspieler weiter. Erst sammelte Ercan Kara den Karton ein, dann wurde Tobias Gulliksen nach einem Wortgefecht mit Craiova-Coach Mirel Radoi Gelb. Der rumänische Coach hingegen wurde mit Rot direkt auf die Tribüne verbannt.

Nach einer halben Stunde legte sich die aufgeheizte Stimmung, doch zum Unmut der Fans im Weststadion übernahmen die Gäste das Spiel. Während Gartler zuvor noch mehrfach gut parieren konnte, war es dann kurz vor der Pause soweit. Carlos Mora tanzt auf dem Flügel Lucas Auer aus und bringt eine hohe Hereingabe zur Mitte, die von Oleksandr Romanchuk wuchtig per Kopf zur Führung der Rumänen verwandelt wurde. Mit einem Rückstand und gellendem Pfeifkonzert wurden die grün-weißen Kicker in die Kabine geschickt.

Schlussoffensive zu spät

Nach dem Seitenwechsel reagierte Coach Peter Stöger, brachte Routinier Louis Schaub. Die Gäste legten mit Härteeinlagen los, während Rapid bemüht war, die Kontrolle zu erlangen. Nach einer Stunde gab es einen Dreifach-Wechsel der Hütteldorfer, Janis Antiste, Ange Ahoussou und Furkan Demir sollten für frischen Wind sorgen. Und tatsächlich, plötzlich rollte die grün-weiße Angriffswelle. Vor allem der französische Stürmer mischte die Craiova-Defensive gewaltig auf, vergab aber zwei Top-Chancen knapp.

Doch auch die Schluss-Offensive brachte keinen Erfolg und so wartet Rapid weiterhin auf den ersten Sieg in der Conference League. So ging es auch nach Schlusspfiff unter Pfiffen der eigenen Fans in die Kabine.