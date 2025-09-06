Darum tragen Alaba und Co. gegen Zypern einen Trauerflor

Das ÖFB-Team kämpft in Linz gegen Zypern um die nächsten drei Punkte in der WM-Qualifikation. Vor dem Anpfiff wurde es kurz emotional.

Das österreichische Nationalteam trägt im Spiel gegen Zypern einen Trauerflor zum Gedenken des langjährigen ÖFB-Präsidenten Leo Windtner. Zu seiner Ehre wurde auch eine Trauerminute vor dem Anpfiff abgehalten.

Der ehemalige Generaldirektor der Energie AG und ÖFB-Präsident (2009-2021) Leo Windtner ist am 8. August im Alter von 74 Jahren bei einer Wanderung auf den Traunstein laut ORF an einem Herzstillstand ums Leben gekommen.

Langjähriger Präsident

Laut Informationen der Bergrettung wurde diese um 07.50 Uhr alarmiert, und daraufhin wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. 15 Bergretter waren im Einsatz, drei davon stiegen zum Einsatzort auf rund 800 Meter Seehöhe auf. Die Helfer konnten aber für den 74-Jährigen nichts mehr tun. Per Notarzthubschrauber wurde Windtner vom Berg geflogen. Der Notarzt habe noch versucht, ihn wiederzubeleben, jedoch erfolglos.

Der Oberösterreicher prägte über viele Jahre die heimische Wirtschaft und den Sport. In die ÖFB-Amtszeit Windtners fiel u.a. die Ernennung von Marcel Koller als Teamchef sowie die erstmalige Qualifikation für eine Euro 2016.