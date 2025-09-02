Riesenhype um Comeback-Star Alaba

David Alaba wurde bei seiner Rückkehr ins ÖFB-Vorbereitungscamp für die WM-Qualispiele gegen Zypern in Linz (Samstag, 20.45 Uhr/ServusTV) und Bosnien-Herzegowina in Zenica (Dienstag, 20.45 Uhr/ORF1) von Kollegen und ÖFB-Boss Josef Pröll empfangen und beim Training von Fans gefeiert.

Umarmungen als Alaba im Nationalpark-Resort Dilly in Windischgarsten gestyled ankam (Designerhemd, Krawatte). Montagnachmittag, beim ersten öffentlichen Training, konnten es einige der rund tausend Fans nicht fassen, dass sie den Real-Madrid-Star live am Platz bewundern durften. Der Team-Kapitän, der den WM-Qualiauftakt im Juni (Siege gegen Rumänien und San Marino) noch verpasst hatte, legte sich gleich voll ins Zeug. Nach der Übungseinheit schrieb er ebenso wie seine Teamkollegen bereitwillig Autogramme.

© ÖFB/Christopher Kelemen

Alaba war nach seinem im Jänner erfolgten Comeback nach schwerer Knieverletzung von weiteren Blessuren zurückgeworfen worden. Zuletzt machten ihm im Sommer Wadenprobleme zu schaffen. Entsprechend groß ist die Freude darüber, dass der Kapitän wieder an Bord ist. Innenverteidiger Philipp Lienhart über seinen Nebenmann: "David ist wieder fit. Die Qualität, die er hat, hilft uns auf jeden Fall weiter."

Rekonvaleszenter Rangnick will Alaba schonen

Dass Alaba beide Partien durchspielt, hatte Teamchef Ralf Rangnick, der nach seiner Sprunggelenk-OP noch nicht ganz fit ist, zuletzt als eher unwahrscheinlich bezeichnet. Der 33-Jährige hat bei Real in dieser Saison noch keinen Pflichtspieleinsatz absolviert. Philipp Mwene: "Alleine seine Ausstrahlung auf und neben dem Platz ist sehr wichtig für uns. Wir freuen uns einfach, dass er gesund ist und wieder da ist. Das steht sowieso über allem, dass er gesund ist und gesund bleibt."

Ebenfalls sehr gefragt war Christoph Baumgartner, der nach seinem Tor am Samstag beim 2:0-Sieg von Leipzig gegen Heidenheim besonders gut drauf war.

Arnautovic, Sabitzer, Wimmer und Mwene fehlten beim Dienstag-Training

Das zweite am Dienstag war lediglich für die Medien 15 Minuten "geöffnet". Dabei fehlte u. a. Romano Schmid - Probleme mit der Nackenmuskulatur. Aus Gründen der Belastungssteuerung standen auch Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer und Phillipp Mwene, die am Sonntag alle im Ligaeinsatz waren, nicht auf dem Trainingsplatz.

Stefan Posch hingegen stieß nach dem vollzogenen Wechsel von Bologna zu Como zum Team dazu. Verteidigerkollege Maximilian Wöber stattete dem Camp in Windischgarsten ebenfalls einen Besuch ab. Schmids neuer Clubgefährte bei Werder Bremen, der wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel mehrere Wochen ausfällt, will bis Mittwoch bei der Mannschaft bleiben.