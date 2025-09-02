Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Max Eberl
© Getty

Laut Medienbericht

FC Bayern-Schock: Wirft Eberl jetzt alles hin?

02.09.25, 10:02
Teilen

Der FC Bayern droht ins nächste Bosse-Beben zu schlittern. Sport-Vorstand Max Eberl (51) könnte nach nur sieben Monaten im Amt bereits seinen Rücktritt planen – die Gerüchteküche brodelt.

Laut "tz" wächst im mächtigen Aufsichtsrat um Präsident Herbert Hainer (70), Ehrenpräsident Uli Hoeneß (73) und Ex-Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge (69) die Sorge, dass Eberl "nach dem chaotischen Transfersommer zeitnah von sich aus hinschmeißen könnte". Der Sportvorstand fühle sich für Probleme verantwortlich gemacht, für die er aus seiner Sicht gar nichts oder wenig könne, berichtet "Bild". 

Demnach sei ein Rücktritt für Eberl "aktuell kein Thema". Der Sport-Vorstand nehme sich laut "Bild" derzeit einige Tage frei, will dann aber wieder an der Säbener Straße angreifen. Dennoch kursiert seit einiger Zeit das Gerücht, dass für Eberl im Oktober bei den Bayern Schluss sein soll – trotz seines erfolgreichen Last-Minute-Transfers von Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson (24).

Sollte Eberl tatsächlich gehen, stünde Bayern vor einem Führungsvakuum: Finanz-Boss Diederich verlässt den Verein bereits Ende September – und wieder würde Unruhe die Säbener Straße erschüttern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden