FC Bayern-Schock: Wirft Eberl jetzt alles hin?

Der FC Bayern droht ins nächste Bosse-Beben zu schlittern. Sport-Vorstand Max Eberl (51) könnte nach nur sieben Monaten im Amt bereits seinen Rücktritt planen – die Gerüchteküche brodelt.

Laut "tz" wächst im mächtigen Aufsichtsrat um Präsident Herbert Hainer (70), Ehrenpräsident Uli Hoeneß (73) und Ex-Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge (69) die Sorge, dass Eberl "nach dem chaotischen Transfersommer zeitnah von sich aus hinschmeißen könnte". Der Sportvorstand fühle sich für Probleme verantwortlich gemacht, für die er aus seiner Sicht gar nichts oder wenig könne, berichtet "Bild".

Demnach sei ein Rücktritt für Eberl "aktuell kein Thema". Der Sport-Vorstand nehme sich laut "Bild" derzeit einige Tage frei, will dann aber wieder an der Säbener Straße angreifen. Dennoch kursiert seit einiger Zeit das Gerücht, dass für Eberl im Oktober bei den Bayern Schluss sein soll – trotz seines erfolgreichen Last-Minute-Transfers von Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson (24).

Sollte Eberl tatsächlich gehen, stünde Bayern vor einem Führungsvakuum: Finanz-Boss Diederich verlässt den Verein bereits Ende September – und wieder würde Unruhe die Säbener Straße erschüttern.