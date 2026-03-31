Verflixte 13? ÖFB-Team jagt alleinigen Heim-Rekord

Mit dem 5:1 gegen Ghana egalisierte das ÖFB-Team den Heimrekord von zwölf Heimspielen in Folge ohne Niederlage, heute gegen Südkorea (20.45 Uhr) soll der alleinige Rekord fällig sein.

Nach der Qualifikation für die erste WM seit 1998 gelang Ralf Rangnick und seinem Team der nächste Meilenstein . Zwölf Partien in Folge, damit zog man mit den legendären Trainern Leopold Šťastný zwischen 1971 und 1975 sowie Hugo Meisl von 1922 bis 1925 gleich. Jetzt ist die verflixte 13 im Visier.

Wenn gegen Südkorea eine Niederlage abgewandt wird, steht Österreich bei 13 unbesiegten Heimspielen in Folge. Ein absolutes Novum in der Historie, nicht weniger soll das Ziel sein.

Rekord-Verlängerung am 1. Juni möglich

Obendrein könnte der Rekord gleich am 1. Juni gegen Tunesien in Wien, der letzte Test vor der Abreise in die USA, verlängert werden. Das ist aber ein weiter Blick in die Zukunft, zuerst müssen Bayern-Star Min-jae Kim oder auch Austrianer Tae-sok Lee bezwungen werden.