Super Ballon d'Or: 10 Favoriten für historischen Titel

Nur ein Spieler in der Geschichte hat bisher den Super Ballon d'Or gewonnen: Real-Madrid-Legende Alfredo Di Stefano. Jetzt gibt es Gerüchte, dass die prestigeträchtigste aller Fußball-Auszeichnungen zurückkehren könnte – und DIESE zehn Stars haben die besten Chancen.

Die Fußballwelt kennt den Ballon d'Or als jährliche Auszeichnung für den besten Spieler der Welt. Doch es gibt eine noch seltenere Trophäe: den Super Ballon d'Or. Während Manchester Citys Rodri die 2024 gewann und PSG-Star Ousmane Dembele als Favorit für 2025 gilt, könnte bald ein absoluter Superstar in die Fußstapfen von Real-Madrid-Legende Alfredo Di Stefano treten – dem einzigen Gewinner des Super Ballon d'Or.

Der Super Ballon d'Or wurde bisher nur ein einziges Mal vergeben: Di Stefano, der für Madrid spielte und den Verein trainierte, erhielt den Preis im Dezember 1989 von France Football und setzte sich gegen Legenden wie Johan Cruyff und Michel Platini durch. Die Auszeichnung krönte eine beispiellose Karriere: Der Stürmer führte Real Madrid zu fünf aufeinanderfolgenden Europapokalen zwischen 1956 und 1960 und gewann in dieser Zeit auch zwei Mal den Ballon d'Or.

Einzige Trophäe wurde versteigert

Die Geschichte des Super Ballon d'Or ist so exklusiv wie mysteriös. Di Stefanos Trophäe wurde jahrzehntelang im Santiago Bernabéu-Stadion aufbewahrt, bevor sie im September 2021 versteigert wurde. Der Verkaufspreis: umgerechnet etwa 220.000 Euro. Seither gab es keine Anzeichen für eine Neuauflage dieser Auszeichnung – bis jetzt. Im Juni sorgte ein Tweet des offiziellen Ballon d'Or-Accounts für Spekulationen: „1989 erhielt ein Spieler eine Trophäe, die sonst niemand je bekommen hat: den Super Ballon d'Or. Aber wer war es? Und wenn er heute wieder verliehen würde... Wer würde ihn verdienen?"

Obwohl es von France Football bisher keine offizielle Bestätigung gibt, berichtet die spanische Sportzeitung AS, dass der Super Ballon d'Or möglicherweise 2029 zurückkehren könnte. Fans rätseln schon. wer der zweite Spieler der Geschichte werden könnte, der diese EINZIGARTIGE Auszeichnung erhält?

Messi und Ronaldo führen die Liste der Favoriten an

ChatGPT wurde nach den potenziellen Gewinnern befragt – und die KI hat eine Top-10-Liste erstellt. Wenig überraschend führen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo das Feld an. Messi, mit seinen acht Ballon d'Or-Auszeichnungen, und Ronaldo haben den Fußball über zwei Jahrzehnte geprägt. Obwohl die beiden Ausnahme-Könner ihr Geld mittlerweile in den USA und Saudi-Arabien verdienen, wird die Diskussion nicht leiser, wer der größte Spieler aller Zeiten sei. Auf Platz drei folgt Frankreichs Fußball-Ikone Zinedine Zidane.

Top-Favoriten für Super Ballon d'Or:



© GEPA Lionel Messi (ARG) © GEPA Cristiano Ronaldo (POR) © GEPA Zinedine Zidane (FRA) © Getty Ronaldo Nazario (BRA) © GEPA Xavi (ESP) © GEPA Andrés Iniesta (ESP) © GEPA Ronaldinho (BRA) © GEPA Kylian Mbappe (FRA) © GEPA Luka Modric (CRO) © GEPA Robert Lewandowski (POL)

Der brasilianische Phänomen Ronaldo Nazario belegt den vierten Platz – ein Stürmer, der trotz schwerer Verletzungen die Fußballwelt revolutionierte. Die Barcelona-Legenden Xavi, Andrés Iniesta und Ronaldinho komplettieren die Plätze fünf bis sieben. Die letzten drei Plätze der belegen Kylian Mbappé, der kroatische Maestro Luka Modric und Tormaschine Robert Lewandowski.

Was macht den Super Ballon d'Or so besonders?

Der Super Ballon d'Or unterscheidet sich vom regulären Ballon d'Or. Während letzterer jährlich an den besten Spieler der Saison verliehen wird, ehrt der Super Ballon d'Or eine gesamte Karriere und außergewöhnliche Leistungen über Jahrzehnte. Di Stefano erhielt die Auszeichnung nicht nur für seine individuellen Fähigkeiten, sondern für seinen Einfluss während seiner unvergesslichen Zeit bei Real Madrid. Er prägte eine Ära, in der die Königlichen den Kontinent dominierten – ähnlich wie Messi und Ronaldo in der modernen Ära.

Die Kriterien für den Super Ballon d'Or sind nicht offiziell definiert, aber die Messlatte liegt extrem hoch. Es geht um mehr als nur Tore, Assists oder Titel – es geht um das Vermächtnis eines Spielers. Wie hat er den Sport verändert? Welchen Einfluss hatte er auf seine Generation? Hat er neue Maßstäbe gesetzt? Diese Fragen machen die Auszeichnung so exklusiv und begehrenswert. Und genau deshalb wäre eine Neuauflage ein historisches Ereignis für den Weltfußball.

Sollte der Super Ballon d'Or tatsächlich 2029 zurückkehren, wäre dies genau 40 Jahre nach der ersten Verleihung. Für Messi und Ronaldo, die dann 42 bzw. 44 Jahre alt sein werden, könnte dies die ultimative Krönung ihrer beispiellosen Karrieren darstellen. Doch auch jüngere Stars wie Mbappé könnten bis dahin ihr Vermächtnis ausgebaut haben. Die Fußballwelt wartet gespannt – denn wer auch immer diese Trophäe erhält, wird in einen EXKLUSIVEN Klub eintreten, der bisher nur einen einzigen Mitglied hat.