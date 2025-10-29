Vor Kaderbekanntgabe: ÖFB-Coach Rangnick ist für Kinder da

Am Tag der ÖFB-Teamkader-Bekanntgabe für die alles entscheidenden WM-Qualifikationsspiele gegen Zypern und Bosnien-Herzegowina hat Teamchef Ralf Rangnick (67) einen ganz speziellen Termin.

Der von seiner Knöchelverletzung genesene Teamchef ist am 4. November für ein ganz besonderes Publikum da. Am Dienstag wird der ÖFB-Teamchef ab 9.30 Uhr im Haus Kolping im 10. Wiener Gemeindebezirk, wie es in der Einladung heißt, „für Groß und Klein“ aus inspirierenden Kinderbüchern lesen. Die Texte kommen von US-Autor Kobi Yamada und dessen Bestsellern „Was macht man mit einer Chance?“, „Was macht man mit einer Idee?“ und „Was macht man mit einem Problem?“.

Willkommen sind neben den Kindern der 3. und 4. Klasse der benachbarten Volksschule auch Mütter und Senioren aus dem Haus Kolping, was etwas Generationsverbindendes hat.

"Jedes Kind ist wertvoll"

Rangnick will nicht nur im Fußball was bewegen, sondern mit Hilfe seiner Stiftung (Motto: „Jedes Kind ist wertvoll“) auch Kids helfen, Stärken und Fähigkeiten zu entfalten.

Nach der Lesung wird der Teamchef noch für Autogramme und Selfies da sein, ehe es auf den neuen ÖFB-Campus zur Kaderbekanntgabe für die alles entscheidenden WM-Qualifikationsspiele gegen Zypern (15.11.) und Bosnien-Herzegowina (18.11.) geht.