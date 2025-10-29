Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
Vor Kaderbekanntgabe: ÖFB-Coach Rangnick ist für Kinder da
© öfb

Teamchef mit Herz

Vor Kaderbekanntgabe: ÖFB-Coach Rangnick ist für Kinder da

29.10.25, 15:51
Teilen

Am Tag der ÖFB-Teamkader-Bekanntgabe für die alles entscheidenden WM-Qualifikationsspiele gegen Zypern und Bosnien-Herzegowina hat Teamchef Ralf Rangnick (67) einen ganz speziellen Termin.

Der von seiner Knöchelverletzung genesene Teamchef ist am 4. November für ein ganz besonderes Publikum da. Am Dienstag wird der ÖFB-Teamchef ab 9.30 Uhr im Haus Kolping im 10. Wiener Gemeindebezirk, wie es in der Einladung heißt, „für Groß und Klein“ aus inspirierenden Kinderbüchern lesen. Die Texte kommen von US-Autor Kobi Yamada und dessen Bestsellern „Was macht man mit einer Chance?“, „Was macht man mit einer Idee?“ und „Was macht man mit einem Problem?“.

Willkommen sind neben den Kindern der 3. und 4. Klasse der benachbarten Volksschule auch Mütter und Senioren aus dem Haus Kolping, was etwas Generationsverbindendes hat.

"Jedes Kind ist wertvoll"

Rangnick will nicht nur im Fußball was bewegen, sondern mit Hilfe seiner Stiftung (Motto: „Jedes Kind ist wertvoll“) auch Kids helfen, Stärken und Fähigkeiten zu entfalten.

Nach der Lesung wird der Teamchef noch für Autogramme und Selfies da sein, ehe es auf den neuen ÖFB-Campus zur Kaderbekanntgabe für die alles entscheidenden WM-Qualifikationsspiele gegen Zypern (15.11.) und Bosnien-Herzegowina (18.11.) geht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden