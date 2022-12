Polen trennt sich von Teamchef Michniewicz

Der auslaufende Vertrag von Polens Fußball-Teamchef Czeslaw Michniewicz wird nicht verlängert.

Das verlautete der nationale Verband am Donnerstag, nachdem die Polen bei der WM in Katar im Achtelfinale gegen Frankreich mit 1:3 ausgeschieden waren. Der 52-jährige Michniewicz war im Jänner zum Nachfolger des Portugiesen Paulo Sousa ernannt worden. "Er hat das Team in seine erste WM-K.o.-Phase seit 36 Jahren geführt. Dafür gebührt ihm Dank", sagte Verbandschef Cezary Kulesza.

Ein neuer Nationaltrainer soll bis zum Start der EM-Qualifikation im Frühjahr feststehen. Die Polen treffen in Gruppe E auf Albanien, Färöer, Island, Moldawien und Tschechien. Kulesza will durch den neuen Coach auch das Image des Teams verbessert sehen und das Vertrauen der Fans zurückgewinnen: "Unsere Wahl muss daher gut überlegt sein. Daher werden wir kein Datum für die Präsentation des neuen Trainers bekanntgeben."