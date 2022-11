WM-Aus: Schock für Bayern-Star Mané

Der Senegalese hat fällt nach seiner Verletzung gegen Werder Bremen für die Weltmeisterschaft in Katar aus.

Der Bayern-Akteur musste am Dienstag beim 6:1-Kantersieg des deutschen Rekordmeisters gegen Werder Bremen verletzungsbedingt ausgetauscht werden. Dem Bericht zufolge hat sich Mané eine Sehnenverletzung zugezogen und fällt „mehrere Wochen“ aus.

Laut Trainer Julian Nagelsmann erlitt Mane einen "Schlag auf das Schienbeinköpfchen". Eine Röntgenuntersuchung sollte Klarheit bringen.

Senegals Fußball-Nationalteam startet am 21. November gegen das Team der Niederlande in die WM in Katar.