× WM-Hammer? FIFA plant Mega-Revolution

Die FIFA plant laut Medienberichten, im Vorfeld der WM in Katar, Fußballspiele von 90 auf 100 Minuten auszudehnen.

"Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten" - Eine Phrase die möglicherweise bald der Vergangenheit angehört. Laut "Corriere dello Sport" prüft die FIFA, im Vorfeld der Fußball-WM in Katar, Spiele auf 100 Minuten auszuweiten. Der Grund: Man erhofft sich dadurch, dass der Ball während der Spielzeit länger im Spiel bleibt. Denn nach Angaben der Datenplattform "CIES Football Observatory" bleibt der Ball in 90 Minuten nur etwa 64,7% der Spiele in der Champions League am Feld. Der restliche Prozentanteil sind zahlreiche Unterbrechungen durch Fouls, Eckbälle oder Auswechslungen. In der Premier League sinkt der Anteil sogar auf 62%.

Nach den Plänen die Weltmeisterschaften alle zwei statt alle vier Jahre abzuhalten, wäre eine Spielzeitänderung der nächste Schock für alle Fußball-Fans! Die Idee soll direkt von FIFA-Präsident Gianni Infantino gekommen sein. Der 52-Jährige schielt mit dieser Revolution auch auf eine erneute Präsidentschaftskandidatur. Infantino sitzt noch bis 2023 im höchsten Fußball-Amt.

© Getty ×

Neue Spielzeit schon bei WM 2022 in Katar?

Die Einführung von zusätzlichen 10 Minuten müsste noch vom "International Football Association Board" genehmigt werden. Testspiele sollen noch vor der WM im November stattfinden. Für die WM 2022 in Katar wäre die neue Spielzeit aber höchst unrealistisch. Um den Fußball für Fans und Länder attraktiver zu machen, wird häufig auch ein ähnliches Zeitsystem wie im Rugby vorgeschlagen. Dort wird die Uhr für Unterbrechungen angehalten, damit der Ball länger im Spiel bleibt.

Es bleibt in jedem Fall spannend, was sich FIFA-Präsident Infantino noch alles einfallen lässt.