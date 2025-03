Emotionale Botschaft von Mick Schumacher an Papa Michael

Beim diesjährigen Race of Champions (RoC) in Sydney wurde Michael Schumacher mit einer bewegenden Geste geehrt.

Vor tausenden Zuschauern hielten alle 20 Fahrer ein großes Banner mit der Aufschrift "Keep Fighting Michael - We Miss You" (dt.: "Kämpf weiter Michael - wir vermissen dich") hoch. Besonders emotional war der Moment für Mick Schumacher, der gemeinsam mit Sebastian Vettel das Banner präsentierte. Mick engagiert sich seit Jahren für die "Keep Fighting"-Bewegung, die an seinen Vater erinnert.

Das Race of Champions versammelt jährlich Spitzenfahrer aus verschiedenen Motorsportdisziplinen wie Formel 1, Rallye und Tourenwagen zu direkten Duellen in identischen Fahrzeugen. Vettel und Mick Schumacher traten wieder als deutsches "Superteam" im Nations Cup an, erreichten diesmal jedoch keine Medaillenränge. Sie schafften es ins Halbfinale, im Einzelwettbewerb war für beide im Viertelfinale Schluss, wie das Online-Portal "Motorsport Total" berichtet.

Michael Schumacher lebt abgeschirmt von der Öffentlichkeit

Michael Schumacher lebt seit seinem schweren Skiunfall 2013, bei dem er eine schwere Kopfverletzung erlitt, abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Sein Gesundheitszustand bleibt weitgehend unbekannt. Dennoch hält die Motorsportwelt seine Erinnerung lebendig, wie die jüngste Ehrung in Sydney eindrucksvoll zeigte.

Die Familie Schumacher gründete 2017 die Keep Fighting Foundation, die das soziale Engagement des siebenfachen Weltmeisters weiterführt. Die Stiftung unterstützt Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Wissenschaft. Ihr Name geht auf den Hashtag #KeepFighting zurück, mit dem Fans nach Schumachers Unfall ihre Anteilnahme zeigten.

Das Race of Champions hat einmal mehr bewiesen, dass Schumacher unvergessen bleibt und die Motorsport-Community fest hinter ihm steht.