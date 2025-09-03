Alles zu oe24VIP
niki lauda
© Getty Images

Zum Heimrennen

Ferrari feiert mit Sonderlackierung Lauda-Jubiläum

03.09.25, 14:27
Am kommenden Wochenende findet der Heim-Grand-Prix von Ferrari statt. Wie in den vergangenen Jahren haben die Italiener auch dieses Jahr eine Sonderlackierung für Monza vorbereitet und dieses Mal zu Ehren von Niki Lauda.

Diese Saison gab es für Ferrari wenig zu feiern. Charles Leclerc und Lewis Hamilton fahren bisher hinter den McLarens hinterher. Doch beim Heim-Grand-Prix gibt es für den italienischen Rennstall etwas Besonderes zu feiern, das 50-jährige Jubiläum von Niki Laudas erstem Weltmeister-Titel mit ihnen.

Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentiert das Traditionsteam seinen "Sonder-Look". Das Auto hat einen dunkleren Rot-Ton und die Motorabdeckung ist in Weiß eingefärbt. Zusätzlich sind die Felgenabdeckungen mit goldenen Details versehen.

Blaue Shirts und altes Wappen

Auch das Wappen ist anders. Statt des bekannten Zeichens wird beim Heimrennen das alte, rechteckige Firmenwappen aus den 80ern verwendet.

Die Sonderlackierung wird online gefeiert, anders als die Shirts der Fahrer. Diese sind erneut in Blau gehalten und lösen viel Spott bei den Fans aus.

