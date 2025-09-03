Arjen Robben ist jetzt Profi in DIESER Sportart

Die Bayern-Legende wagte einen sportlichen Neuanfang.
Als Fußball-Profi glänzte Arjen Robben jahrelang für den FC Bayern und im holländischen Nationalteam, jetzt greift der inzwischen 41-Jährige in einer ganz anderen Sportart an: Padel.
Robben nahm beim FIP (International Padel Federation) Bronze-Turnier im niederländischen Westerbork teil und zog beim Profi-Turnier zusammen mit Werner Lootsma sogar ins Hauptfeld ein.
Robben selbst zeigte sich zufrieden. „Ibrahimović hat Padel in Schweden groß gemacht, und ich denke, ich kann das Gleiche in den Niederlanden erreichen“, so der 41-Jährige. „Ich habe gekämpft, auf dem Platz alles gegeben und so viele Punkte wie möglich geholt.“
Durch seinen Auftritt holte Robben sogar seine ersten Zähler in der Weltrangliste, an weiteren Profi-Turnieren will der Holländer aber nicht teilnehmen.