Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Arjen Robben
© Getty

Ex-Bayern-Star

Arjen Robben ist jetzt Profi in DIESER Sportart

03.09.25, 13:05
Teilen

Die Bayern-Legende wagte einen sportlichen Neuanfang.

Als Fußball-Profi glänzte Arjen Robben jahrelang für den FC Bayern und im holländischen Nationalteam, jetzt greift der inzwischen 41-Jährige in einer ganz anderen Sportart an: Padel.

Robben nahm beim FIP (International Padel Federation) Bronze-Turnier im niederländischen Westerbork teil und zog beim Profi-Turnier zusammen mit Werner Lootsma sogar ins Hauptfeld ein.

Robben
© RC Westerbock

Robben selbst zeigte sich zufrieden. „Ibrahimović hat Padel in Schweden groß gemacht, und ich denke, ich kann das Gleiche in den Niederlanden erreichen“, so der 41-Jährige. „Ich habe gekämpft, auf dem Platz alles gegeben und so viele Punkte wie möglich geholt.“

Durch seinen Auftritt holte Robben sogar seine ersten Zähler in der Weltrangliste, an weiteren Profi-Turnieren will der Holländer aber nicht teilnehmen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden