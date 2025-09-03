Arjen Robben ist jetzt Profi in DIESER Sportart

Die Bayern-Legende wagte einen sportlichen Neuanfang.

Als Fußball-Profi glänzte Arjen Robben jahrelang für den FC Bayern und im holländischen Nationalteam, jetzt greift der inzwischen 41-Jährige in einer ganz anderen Sportart an: Padel.

Robben nahm beim FIP (International Padel Federation) Bronze-Turnier im niederländischen Westerbork teil und zog beim Profi-Turnier zusammen mit Werner Lootsma sogar ins Hauptfeld ein.

© RC Westerbock

Robben selbst zeigte sich zufrieden. „Ibrahimović hat Padel in Schweden groß gemacht, und ich denke, ich kann das Gleiche in den Niederlanden erreichen“, so der 41-Jährige. „Ich habe gekämpft, auf dem Platz alles gegeben und so viele Punkte wie möglich geholt.“

Durch seinen Auftritt holte Robben sogar seine ersten Zähler in der Weltrangliste, an weiteren Profi-Turnieren will der Holländer aber nicht teilnehmen.