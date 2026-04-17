Ferrari & McLaren dabei: Spitzenteams beginnen Wettbieten um Max Verstappen

Hinter der Zukunft von Max Verstappen bei Red Bull Racing steht weiterhin ein großes Fragezeichen, die ersten Spitzenteams beginnen nun das Wettbieten um die Dienste des vierfachen Formel-1-Weltmeisters.

Trotz des rennfreien Monats dominiert in der Formel 1 weiterhin ein Thema: Max Verstappen und seine Zukunft bei Red Bull. Der 28-jährige Niederländer macht kein Geheimnis daraus, dass er mit der aktuellen Situation in der Königsklasse des Motorsports unzufrieden ist und hat bereits öffentlich klargestellt, dass er nicht wisse, wie es nach dieser Saison weitergeht.

Immer wieder gibt es Berichte über ein mögliches Karriereende, aber auch ein Wechsel zu einem anderen Team steht im Raum. Allerdings sind mit Ausnahme von Ferrari alle Cockpits bei den Spitzenteams bereits vergeben. Bei der Scuderia soll allerdings Verstappens langjähriger WM-Rivale Lewis Hamilton eine Vertragsklausel haben, mit der er sein Arbeitspapier verlängern kann, und so ist auch die Chance, beim italienischen Traditions-Rennstall einen Platz zu bekommen, nicht gesichert.

Zuletzt meinte Insider und Ex-Fahrer Johnny Herbert, dass Verstappen auch ein Jahr Pause machen könnte, in dem er sich anderen Projekten, wie der Langstrecken-Serie der WEC, widmen könnte. Verstappen wird heuer beim 24-Stunden-Rennen am legendären Nürburgring dort in der GT3-Serie mit Mercedes seine Premiere feiern.

Rückschlag nach Disqualifikation

Beim ersten Testlauf vor wenigen Wochen konnte er zwar mit seinem Team rund um Lucas Auer, den Neffen von Österreichs Rennfahrer-Legende Gerhard Berger, gewinnen, wurde allerdings nach dem Rennen disqualifiziert. Am Wochenende steht der nächste Testlauf als Vorbereitung für den Klassiker auf der berüchtigten Nordschleife am Programm.

Danach kehrt Verstappen am 3. Mai mit dem GP von Miami in die Formel 1 zurück. Doch im Hintergrund scharren bereits die Spitzenteams und beginnen das Wettbieten um die Dienste des Aushängeschilds im Motorsport.

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Von Ferrari über McLaren bis Mercedes haben laut GPBlog alle Spitzenteams Interesse am 28-Jährigen. Dabei geht es allerdings nicht um die Rennställe in der Formel 1, sondern vielmehr um die WEC-Teams. Sollte der Niederländer nächstes Jahr tatsächlich eine Pause einlegen, könnte er einen Wechsel in die WEC anstreben, um beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans an den Start gehen zu können. Dort könnte dann sogar der Wechsel von der GT3-Klasse zu den Hypercars gehen, wo alles, was Rang und Namen hat, liebend den Superstar unter Vertrag nehmen will.