Formel-1-Putsch? Ikone fordert Wurz als FIA-Präsident

Wurz legt sich fest: "Norris wird Weltmeister" Formel-1-Fans müssen an diesem Wochenende früh raus: Noch eine Stunde früher als das Qualifying für den GP von Australien am Samstag (6 Uhr) startet das Rennen am Sonntag. ORF1 ist beim Auftaktrennen live dabei - mit Experte Alexander Wurz, so heuer so viel Spannung wie schon lange nicht erwartet.