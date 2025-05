Kryptisches Posting! Hamilton bricht nach Millionen-Deal sein Schweigen

Lewis Hamilton steckt seit seinem Wechsel zu Ferrari weiter in der Krise. Beim GP von Miami wurde deutlich, wie angespannt die Lage bei der Scuderia ist, danach schockte der Rekord-Weltmeister seine Fans auf Social Media, doch jetzt bricht er sein Schweigen.

Am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) steigt der Formel-1-Auftakt in Imola. Beim Grand Prix der Emilia-Romagna wird ein besonderes Auge auf die Krisen-Ferrari gerichtet sein. Zuletzt gab es einen regelrechten Streit über den offiziellen Funk während des Rennens. Vor allem Superstar Lewis Hamilton, der beim Traditions-Rennstall seinen achten Weltmeistertitel holen wollte und sich damit den alleinigen Rekord sichern will, sorgte auch in den letzten Tagen immer wieder für Diskussionsstoff.

Seitdem ist Hamilton auf Social Media allen Seiten und Personen - auch seinem Arbeitgeber Ferrari - entfolgt und hüllte sich in Schweigen. Viele Anhänger rätselten, was das bedeuten sollte. Bereitet der Brite sogar seinen Rückzug aus der Königsklasse des Motorsports vor?

Doch jetzt können alle erst einmal aufatmen. Wie SportBusiness berichtet, dürfte der 40-Jährige nun einen ganz besonderen Millionen-Deal an Land gezogen haben. Damit hat er Red Bull, Aston Martin und auch Williams ausgestochen.

Hamilton setzt auf AI und meldet sich

Die KI-gestützte Suchmaschine Perplexity wollte unbedingt in die Formel 1 einsteigen, hat mehrere Kandidaten evaluiert und sich am Ende für Hamilton und Ferrari entschieden. Das Logo des Milliarden-Unternehmens wird zukünftig auf dem Helm des siebenfachen Weltmeisters zu sehen sein.

Doch der Brite war seit über einer Woche auf Tauchstation. Nach der MET-Gala wurde es still um den Krisen-Fahrer. Denn bei Ferrari wartet er weiter auf seinen ersten Podestplatz in der neuen Saison. Am Mittwoch brach er dann seine Stille. Auch wenn er auf Instagram allen entfolgt ist, postete er ein Bild des jungen Lewis Hamilton und schrieb nur "das Kind" dazu.

Was er seinen Followern damit sagen wollte, ist allerdings unklar. In Italien wird er genau beobachtet und alle warten auf eine Reaktion nach dem Miami-Wirbel.