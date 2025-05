Schumacher-Hammer: Hamilton beendet Karriere vorzeitig

Lewis Hamilton kommt seit seinem Wechsel zu Ferrari weiter nicht in Fahrt, jetzt kursieren sogar schon ernst zu nehmende Rücktrittsgerüchte.

Max Verstappen fährt hinter McLaren her, Lewis Hamilton wird regelmäßig von Teamkollege Charles Leclerc geschlagen. Die Dominatoren der letzten beiden Jahre sind weit hinter ihren eigenen Erwartungen zurück.

Während Verstappen mit 27 Jahren immer wieder mit einem Wechsel zu Aston Martin oder Mercedes in Verbindung gebracht wird, verdichten sich die Gerüchte, dass Hamilton mit 40 Jahren seinen Wagen endgültig in der Garage parken und seine ruhmreiche Karriere beenden könnte. Im Rahmen des Glamour-Rennens in Miami am Sonntag (ab 22 Uhr HIER im LIVETICKER) sorgen weitere Aussagen für Wirbel im Fahrerlager.

"Er kommt einfach nicht mit dem Auto zurecht. Wir reden viel über die Probleme von Lando Norris bei McLaren, doch im Fall von Hamilton ist es noch schlimmer", meint Formel-1-Experte Ralf Schumacher.

© Getty ×

"Eines Tages wachst du auf"

Doch der 49-Jährige legt nach und berichtet auch aus eigenen Erfahrungen: "Eines Tages wachst du in der Früh auf und fragst dich: 'Was mach ich eigentlich hier? Ich habe keinen Spaß mehr, ich kann das nicht mehr machen. Ich muss das Team verlassen.'"

Michael und Ralf Schumacher © Getty Images ×

Einmal in Fahrt verschärft der Insider weiter und meint sogar, dass Hamilton mit 40 Jahren dann einfach das Handtuch werfen könnte. Damit würde der Brite weiterhin gleichauf mit seinem Bruder MIchaelMichael sein, der ebenfalls sieben Weltmeister-Titel holen konnte: "Es ist ein riesiges Projekt, das Hamilton und Ferrari geplant hatten, aber im Moment ist er zu weit weg von Leclerc, ich hätte nicht gedacht, dass es so extrem sein wird."