Offiziell ein Paar! Lando Norris spricht über seine große Liebe

Formel-1-Pilot Lando Norris hat sein Herz vergeben: Seit diesem Jahr ist er mit Schauspielerin und Model Margarida Corceiro liiert – und spricht nun offen über seine große Liebe.

Lando Norris (25) und Margarida Corceiro (22) machten ihre Beziehung beim Grand Prix von Ungarn offiziell. Zuvor waren beide schon mehrfach gemeinsam gesehen worden.

Interview mit Vogue

Im Gespräch mit der Vogue erklärte der McLaren-Pilot: „Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, aber wir waren nie wirklich zusammen, bis vor Kurzem.“

Leben im Rampenlicht

Corceiro zählt mit über zwei Millionen Followern zu den bekanntesten Influencerinnen Europas. Beide berichten von Anfeindungen im Netz, die auch Norris zu spüren bekam. Norris über seine Freundin: „Sie ist jemand, bei dem ich ganz ich selbst sein kann. Sehr bodenständig und sie führt auch ein ziemlich verrücktes Leben. Es ist schön, wenn wir beide einfach mal ein Boot für den Tag mieten oder zusammen nach Hause gehen und entspannen können.“

Fokus auf die WM

Um sich auf den Titelkampf in der Formel 1 zu konzentrieren, legte Norris zuletzt eine Social-Media-Pause ein. In der Liebe ist er jedoch schon angekommen, sagte er mit Blick auf Corceiro.