Red Bull droht mit Formel 1-Ausstieg

Nach den Tumulten um den Protest von Mercedes fordert Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko nun Konsequenzen und droht mit dem Ausstieg aus der Formel 1.

Viele Stunden nach dem spektakulären Rennende in Abu Dhabi stand der Weltmeister offiziell fest: Nachdem der Protest der Silberpfeile abgewiesen wurde, konnte Max und sein ganzes RedBull-Team ausgelassen feiern. "Es war einem WM-Finale unwürdig, das es so herausgezögert wurde. Wenn man solche Einsprüche einlegt, spricht das über die Gesinnung eines unwürdigen Verlierers.", schimpft Helmut Marko in Richtung Mercedes.

Ob es personelle Änderungen bei den Renn-Schiris geben müsse? Marko: "Das ist an und für sich nicht unsere Aufgabe. Aber nachdem so viele Fehler und hinterfragungswürdige Entscheidungen gefällt werden, besteht sicher großer Handlungsbedarf. Jetzt kommt ja ein neuer Präsident, der müsste als Erstes hier ansetzen. Und sicher, die Stewards sind auf alle Fälle zu hinterfragen."

Marko fordert Konsequenzen

"Wir werden unser Engagement in der Formel 1 überdenken, wenn das nicht entsprechende Auswirkungen für die zukünftigen Meisterschaften hat", sagt er deutlich. Was er konkret fordert ist eine Überarbeitung des Regelwerks und der Entscheidungsprozesse in der Königsklasse.

"Das ganze System gehört überdacht. Es gehört Konstanz hinein, es können Entscheidungen nicht einmal so ausgelegt werden und einmal so ausgelegt werden. Die Regeln müssen vereinfacht werden. Die Prämisse muss sein: Let's race!", so Marko.

Die Regeln müssten "so sein, dass eine schnelle Entscheidung möglich ist und die müssen von den Verantwortlichen in Sekundenschnelle vollzogen werden. Und diese Entscheidungen können nicht derartig variieren", spielt er auch auf die Strafen der vergangenen Rennen an.