Vorhang auf zur Formel-1-Show in Spielberg

Spielberg lädt zum Formel-1-Spektakel ein! Vor Zuschauern geht das WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in die nächste Runde.

Nach den Geisterrennen der Covid-Saison 2020 dürfen heute (ab 15 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) 15.000 Fans beim Gigantenduell zwischen WM-Leader Max Verstappen (Red Bull) und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) mitfiebern. ServusTV macht das heimische F1-Event des Jahres zur Megashow. Mit atemberaubenden Bildern, Background-Interviews, VIP-Gästen im Interview ...

VIP-Gast Thiem, Gabalier singt das Dachsteinlied

So wird Formel-1-Fan Dominic Thiem heute im ServusTV-Interview verraten, wie es ihm mit der Handverletzung geht. Motorsportlegende Gerhard Berger plaudert aus dem Nähkästchen: "Wir sehen gerade die beste Formel 1 aller Zeiten. Nach ein paar saulangweiligen Jahren werde auch ich wieder zum Fan."

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (als Steiermark-GP-Hausherr) haben sich angesagt. Für Gänsehaut vor dem Start wird Andreas Gabalier sorgen: Der Volks-Rock'n'Roller singt das Dachsteinlied.

Vermutlich wird auch Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz in seiner exklusiven Loge Platz nehmen und Verstappen die Daumen drücken. Zehn Jahre nach der Red-Bull-Ring-Eröffnung 2011 wäre ein Heimsieg das perfekte Geburtstagsgeschenk.

Verstappen holt 1. Heim-Pole

Der Red-Bull-Ring, gestern, 16.02 Uhr. Auf der Tribüne springen die holländischen Fans auf, schwingen die Oranje-Fahnen. Nach Bestzeiten in den Freitags-Trainings war WM-Leader Verstappen auch gestern im Qualifying eine Klasse für sich. In 1:03,841 nahm der Holländer dem Zweitplatzierten Bottas (Mercedes) zwei Zehntel ab.

Gigantenduell: Hamilton startet neben Verstappen

Bottas wird wegen seines gefährlichen Boxen-Drehers am Freitag drei Plätze zurückgereiht. Damit startet der Qualifying-Dritte Lewis Hamilton neben Verstappen aus Reihe 1 -spannender kann es im Duell der Giganten nicht zugehen.

Und viel besser kann es für Verstappen (hat wie Hamilton 3 Saisonrennen gewonnen, führt WM mit 12 Punkten Vorsprung an) nicht laufen. Der Red-Bull-Star peilt heute seinen dritten Sieg in Spielberg an (nach 2018 und 2019) und lacht: "Ich bin superhappy, dass ich auf der Pole stehe, ich freue mich auch für Red Bull." Schließlich hat er den Bullen die erste Pole beim Heimrennen beschert.

Verstappen über seine Siegstrategie für heute: "Die wenigen Runden, die es hier gibt, perfekt erwischen." ServusTV-Experte Mathias Lauda: "Wenn Max den besseren Start hat, ist er nicht mehr zu schlagen." Es sei denn, das Wetter spielt verrückt. Mercedes-Boss Toto Wolff hofft auf "ein fettes Gewitter, dann haben wir alle was davon".

Mercedes hofft heute auf Wetterkapriolen

Denn Hamilton scheint angesichts der Überlegenheit von Verstappen und Red Bull langsam zu resignieren: "Max war an diesem Wochenende bis jetzt am schnellsten. Bei mir läuft es noch nicht so richtig." Wolff: "Wir bemühen uns, dem Hausherren einen unangenehmen Besuch abzustatten, und wollen um den Sieg fighten."