Verstappen holt Pole Position in Saudi Arabien für Chaos-Bullen

Auftakt-Sieger Max Verstappen schnappt sich auch im zweiten Saisonrennen der Formel 1 die Pole Position. Der dreifache Weltmeister setzt sich am Stadtkurs in Jeddah vor Ferrari-Star Leclerc und Teamkollege Sergio Perez durch.

Zum 34. Mal wird Max Verstappen am Sonntag beim GP von Saudi Arabien von der Pole Position starten. Doch der Erfolg in Jeddah wurde erneut von der Chat-Affäre des Red-Bull-Teamchefs überschattet. Die Folge dessen ist ein interner Machtkampf beim Weltmeister Team, der jetzt eine neue Eskallationsstufe erreichen könnte.

Denn, wie oe24 berichtete, kündigte Motorsport-Berater und Verstappen-Entdecker Helmut Marko vor der Quali die Möglichkeit an, dass er beim nächsten Rennen nicht mehr Teil des Teams sein könnte. Denn hinter den Kulissen beim Formel-1-Weltmeister brodelt es gewaltig. Seit Monaten tobt ein interner Machtkampf zwischen Marko und Teamchef Christian Horner.

Verstappen vertraut dem Steirer, könnte bei seinem Abgang ebenfalls dem Rennstall den Rücken kehren. Für neuen Zündstoff sorgte der Funkspruch nach der Bestzeit in Q3: Teamchef Horner gratulierte dem Niederländer persönlich zu seiner zweiten Pole in dieser Saison. Antwort? Fehlanzeige, wie Ernst Hausleitner in der ORF-Übertragung bemerkte.