Nach Karriere-Ende: Neuer Partner für Thiem

Nach seinem Karriere-Ende kann sich Österreichs Tennis-Ass seinem "Herzensthema" widmen. Auf der Plattform X gibt er einen ersten Einblick in sein neues Projekt.

"Wir sind Zukunft" heißt es in einem Thiem-Posting auf X. Dabei kündigt er ein neues Projekt an. Der Schritt zum Karriere-Ende sei ihm nicht leicht gefallen, so Dominic Thiem (30) in besagtem Clip. Gleichzeitig würden sich so aber neue Türen öffnen "zu neuen Wegen und neuen Herausforderungen", sagt der 30-Jährige.

Zusammen mit einem neuen Partner, der "Solah Group", will er sich eines seiner großen "Herzensthemen, der Energiewende und damit den Schutz unseres Planeten" widmen. Er arbeite bereits seit einiger Zeit mit dem Unternehmen an neuen Projekten, um den "Zugang zu grüner Energie einfacher, angenehmer und wirtschaftlich attraktiver zu machen".

THIEM ENERGY



Mit „WIR SIND ZUKUNFT“ möchte ich einen ersten Einblick in ein Projekt geben, an dem ich seit einiger Zeit mit der @solahgroup zusammenarbeite ????



Bleibt gespannt!



In den nächsten Wochen erfahrt ihr noch mehr dazu!



Zusammen sind wir die Zukunft. pic.twitter.com/V2Ir5LVrHw — Dominic Thiem (@domithiem) May 28, 2024

Bereits Mitte Mai kündigte der baldige Tennis-Pensionist beim "4GameChangers Festival" in Wien an, sich speziell in sein "Herzensthema" Umwelt und Nachhaltigkeit einzuarbeiten. "Es war immer ein bissl schwierig zu vereinbaren mit der ganzen Reiserei, mit dem Job als Tennisspieler", sagte der 30-Jährige am Podium zum Thema "Zukunft eines nachhaltigeren Flugverkehrs".

Thiem freut sich etwas "ganz anderes" zu machen

Er freue sich, nach seinem Karriereende nach dieser Saison etwas "ganz anderes" zu machen, meinte der Sportler, der sich seit langem für diverse Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte engagiert. "Ich werde leider nie mehr etwas so gut können wie Tennisspielen", sagte die frühere Nummer drei der Tenniswelt. Aber: "Mit 31 habe ich noch so viel Zeit, mich in ein zweites Thema voll zu vertiefen. Ich will mich speziell in das Thema Umwelt/Nachhaltigkeit reinarbeiten, stark dafür interessieren, jeden Tag darüber lernen und so einen neuen Weg einschlagen."