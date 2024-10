NBA-Star (21) schmeißt hin und wird jetzt Priester

Das sind dann aber ganz neue Wege.

Er ist ein Star in der besten Basketball-Liga der Welt. Doch Körbewerfen ist für ihn nicht alles. AJ Griffin schlägt jetzt neue Wege ein. Sein Blick richtet sich nach oben. Nicht mehr auf Körbe, sondern zu Gott. Der junge Basketball-Star wird jetzt Priester.

Vertrag aufgelöst

Seinen Vertrag bei den Houston Rockets hat er aufgelöst. Er will nicht mehr. Auf seinen Social-Media-Kanälen gab er jetzt bekannt, dass er Priester werden will. „Ich habe den Basketball aufgegeben, um Jesus zu folgen. Und ich weiß, dass das in den Augen vieler Leute wie ein Verlust aussieht – in den Augen der Welt ist es ein Verlust.“

Will Gott dienen

Und weiter: „Aber ich möchte euch nur sagen, dass ich super aufgeregt bin, weil ich Gott wirklich mit meinem vollen ‚Ja‘ dienen kann. Ich habe das Gefühl, dass das Loslassen vom Basketball mir erlaubt, in den Vollzeitdienst zu gehen und dem Herrn wirklich von ganzem Herzen zu dienen, auch mit all meiner Zeit. Ich bin also gespannt, wohin mich das führt.“