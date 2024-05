ÖFB-Wunder-Bubis sorgen für EM-Sensation

Das U17-ÖFB-Nationalteam gewann spektakulär mit 4:0 gegen die starken Dänen.

In der ersten sorgte ein Doppelpack von Philipp Moizi (11., 29. Minute) für die komfortable 2:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Oghenetejiri Adejenughure (50., 52. Minute) ebenfalls mit einem Doppelpack auf 4:0.

Damit gewinnt die ÖFB-Auswahl die Gruppe B mit 7 Punkten und steigt sensationell ins EM-Viertelfinale bei der Endrunde in Zypern auf. Die ÖFB-Wunder-Bubis stehen zum dritten Mal in der Verbandsgeschichte in der K.o.-Phase des Kontinentalturniers dieser Altersstufe. Im Viertelfinale wartet auf das ungeschlagene ÖFB-Team von Martin Scherb am Mittwoch in Larnaka entweder Tschechien oder Serbien.

Bisher stärkste Leistung beim Turnier

Die Österreicher boten ihre bisher stärkste Leistung beim Turnier und holten nach einem 0:0 zum Auftakt gegen Kroatien und einem 3:0 gegen Wales den zweiten klaren Sieg. Matchwinner waren Philipp Moizi (11., 29.) und Oghenetejiri Adejenughure (50., 52.), die jeweils im Doppelpack trafen.

Moizi war als Scherbs einzige Änderung gegenüber dem Wales-Spiel in die Startformation gerückt. Bei seinem ersten Tor kam der noch 16-jährige Rapid-Offensivmann an der Strafraumgrenze etwas glücklich an den Ball, wurde zu wenig energisch attackiert und traf ins lange Eck. Das 2:0 ähnelte dem ersten Treffer. Allerdings nahm Moizi den Ball nach einem Einwurf und folgendem Kopfballduell, nach dem der Ball zu ihm sprang, direkt. Der Linksschuss vom Sechzehner landete ebenfalls platziert im rechten Eck.

Die Österreicher waren die deutlich gefährlichere Mannschaft, hatten in der 40. Minute aber Glück: ÖFB-Kapitän Valentin Zabranksy rollte einen Rückpass an die eigene Stange, den Abpraller köpfelte Dänemarks bereits bei den Arsenal-Profis trainierender Stürmerstar Chidozie Obi-Martin neben das Tor.

Adejenughure sorgte für klare Verhältnisse

Nach Seitenwechsel sorgte Adejenughure für klare Verhältnisse. Erst traf der Salzburg-Stürmer nach einer Freistoßflanke von Ensar Music völlig alleine gelassen per Kopf. Keine 90 Sekunden später entwischte Adejenughure nach einem langen Ball von Moizi der dänischen Abwehr und legte das 4:0 nach. Die Dänen trafen eine Viertelstunde vor Schluss durch Noah Markmann nur noch die Latte. Weil Kroatien im Parallelspiel gegen Wales nicht über ein 1:1 hinauskam, stiegen aber auch die Skandinavier auf.

Die ÖFB-Junioren stehen erstmals seit 2016 in einem U17-EM-Viertelfinale. Damals kam gegen Portugal das Aus. Bisher bestes Abschneiden beim Turnier war 2003 Platz drei. Das Halbfinale scheint auch diesmal, bei der siebenten EM-Teilnahme, in Reichweite. Tschechien und Serbien spielten am Sonntagabend (20.30 Uhr) in Pool A um den Gruppensieg. Der Verlierer trifft auf Österreich. Bei einem Remis heißt der ÖFB-Gegner Serbien.