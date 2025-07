34:0 - Vikings zerlegen Divisions-Rivalen Prag

Bei der Heimspiel-Premiere in der Südstadt feiern die Vienna Vikings einen klaren X:X-Sieg gegen die Prague Lions und machen damit einen wichtigen Schritt Richtung ELF-Play-off.

Die Vienna Vikings können mit einem furiosen 34:0-Sieg gegen die Prague Lions ein Ausrufezeichen in der ELF setzen und mit dem ersten Blowout gegen die Tschechen gleich die nächste Premiere feiern. Die Wiener stehen nach dem Sieg mit einem Bein bereits im Play-off und kommen dem Sieg in der Division näher.

Sowohl die Defense der Wiener mit insgesamt vier Sacks, als auch die Offense, angeführt von Quarterback Ben Holmes, mit vier Touchdowns von Nils Keimel, Florian Bierbaumer (2) und Fan-Liebling Reece Horn, sowie zwei Field Goals von Dennis Stasic, erlebten einen perfekten Tag. Auch Ex-ÖFB-Teamspieler Stefan Maierhofer konnte diesmal mitmischen, als er sich im Special Team immer wieder mutig ins Getümmel warf.

Im Finish konnte man Holmes auch schonen und dem heimischen Quarterback-Talent Mike Szabo Spielzeit in der ELF bieten. Allerdings konnte das Vikings-Eigengewächs in den letzten Minuten keinen Touchdown mehr erzielen.

Auf Vikings wartet hartes Programm

Die Tschechen hingegen konnten nach vier Siegen in Folge in der Liga gegen ihren Angstgegner nicht in Schwung kommen. Abgesehen von einem Drive im dritten Viertel, der erst kurz vor der Endzone der Vikings gestoppt werden konnte, wirkte sowohl die Offense als auch die Defense mit der Vikings-Power maßlos überfordert.

Doch nach der Home Party in der Südstadt wartet auf die Vikings nun ein hartes Programm. Angefangen mit dem Auswärtsspiel in Paris nächste Woche, warten drei Partien in der Fremde innerhalb von drei Wochen. Umso wichtiger war der Statement-Sieg im Divisions-Duell gegen Prag.