Vikings brennen auf brisantes Wiedersehen

Die Vienna Vikings wollen im ELF-Kracher gegen Rhein Fire (Sa., 18 Uhr) weiter ungeschlagen bleiben. „Wir erwarten ein intensives Match-Up gegen ein starkes Team“, so Head Coach Chris Calaycay. Bislang wurden für den Hit in der Generali Arena 9.000 Karten verkauft.

Vier Spiele, vier Siege. Die Vienna Vikings sind perfekt in die Saison gestartet, jetzt wartet eines der härtesten Spiele der Saison auf die Wikinger. Am Samstag (18 Uhr) kommt Titelverteidiger Rhein Fire in die Generali Arena in Wien-Favoriten. Das Hinspiel in Deutschland entschieden die Wiener in einer Abwehrschlacht mit 12:7 für sich.

Bereits ab 15 Uhr startet das große Pre-Game-Programm mit DJ-Sound, Foodtrucks, Info- und Mitmachstationen der Colts, der Vienna Capitals und des Lichtblickhofs. Entertainment-Stationen für die ganze Familie laden Fans jeden Alters ein, einen unvergesslichen Football-Nachmittag und Abend mit den Vienna Vikings zu erleben. Als Special Guest wird Blue, das Maskottchen der Indianapolis Colts, ebenfalls in Wien zu Gast sein.

"Wir erwarten ein intensives Match-Up gegen ein starkes Team – aber wir sind vorbereitet. Mit unseren Fans im Rücken wollen wir ein Football-Fest und den nächsten Vikings-Sieg feiern", so Vikings-Head-Coach Chris Calaycay, der auf volles Haus hofft.

Rhein Fire mit viel Wien-Erfahrung

Doch bei dem ELF-Titelverteidiger aus Düsseldorf hat sich seit dem letzten Duell einiges getan. Head Coach Jim Tomsula musste den Verein aus familiären Gründen verlassen. Der neue Cheftrainer Richard Kent hauchte dem Team vom Rhein neues Feuer ein. Noch dazu holte er erst am Donnerstag einen absoluten Wien-Kenner. Fred Armstrong wurde als Assistant Head Coach und Offensive Coordinator vom Wiener Top-Team Danube Dragons verpflichtet.

Mit Quarterback Chad Jeffries und Defense-Talent Destiny Idiahi stehen zwei weitere ehemalige Erzrivalen der Vikings im Kader der Düsseldorfer, die in ihrer alten Heimat einen Sieg feiern wollen und den Kampf um die Play-offs wieder spannend machen wollen.