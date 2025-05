Fix: Major-Transfer zu Vikings offiziell

Der Sensations-Deal in der ELF ist perfekt: Ex-ÖFB-Teamspieler Stefan Maierhofer unterschreibt bei den Vienna Vikings.

Wie oe24 schon vorab berichtete, ist der Sensations-Transfer perfekt. Ex-Teamspieler Stefan Maierhofer feiert sein Comeback als Profi-Sportler. Statt Fußballplatz geht es für den "Major" ab sofort auf das Football-Feld. Er wird Kicker bei den Vienna Vikings in der European League of Football (ELF).

Vergangene Woche kündigte der mittlerweile 42-Jährige an, dass er wieder um Titel spielen will und in großen Stadien spielen wird. Damit hatte er seinen Anhängern definitiv nicht zu wenig versprochen. Neben den Heimspielen, die auf der Hohen Warte, der Generali Arena, in Wiener Neustadt und der Südstadt stattfinden, wird der Major etwa am Tivoli in Innsbruck gegen die Raiders oder der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf gegen Titelverteidiger Rhein Fire auflaufen.

Dazu kommen Spiele in Paris, Prag, Fehervar und Breslau. Damit steht fest: Der Major versprüht wieder internationalen Flair.

Vikings heiß auf zweiten ELF-Titel

Und genau gegen die Düsseldorfer wird es besonders brisant. Im Vorjahr mussten sich die Vikings nach einer makellosen Saison ausgerechnet im Finale auf Schalke geschlagen geben. Die Deutschen holten damit den zweiten ELF-Titel. Nach dem Titel der Wiener 2023 und dem Finale im Vorjahr will man zurück auf Europas Football-Thron. Mit dem Major hat man einen neuen Star in die Liga locken können.

"Hier will ich hin"

Maierhofer sagte zu seiner Unterschrift: „Ab Minute Eins bei den Vikings war mir klar, hier will ich hin. Das ist ein Team, das vom Owner bis zum Equipment Manager mit einer Stimme spricht. Das hat mich beeindruckt, alles ist auf Erfolg und Respekt ausgerichtet. Die Trainingseinheiten mit dem ehemaligen NFL-Kicker Giorgio Tavecchio waren fordernd. Bei strömenden Regen haben wir an meiner Technik gefeilt. Aber das hat das Ziel nur noch klarer werden lassen: Ich will mit den Vikings 2025 das Finale erreichen und im Stadion des VfB Stuttgart vor 50.000 Football-Fans im Championship Game spielen.“

Coach ist zufrieden

Auch der Headcoach zeigte sich sehr zufrieden mit dem Überraschungstransfer: „Stefan is a very tall man, extremely popular, and with a unique body language. But we managed it somehow,“ schmunzelt Vikings Head Coach Chris Calaycay, der noch keine genaue Angabe zum ersten Spiel-Einsatz von Maierhofer abgeben will.