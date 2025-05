Paukenschlag: Stefan Maierhofer wird ein Violetter!

Er holte mit Rapid den letzten grün-weißen Meistertitel, jetzt gibt Stefan Maierhofer sein Comeback: In Violett.

Seit Tagen herrscht großes Rätselraten um den ehemaligen ÖFB-Stürmer (19 Länderspiele, 1 Tor). Grund: Auf Instagram verkündete der "Major" sein Comeback: "Ich werde in großen Stadien um Titel spielen."

Der zweifache heimische Meister, Cup-Sieger und Torschützenkönig beendete im Sommer 2023 seine imposante Karriere beim Kremser SC. Seitdem ist Maierhofer laut transfermarkt.at als Individual-Trainer bei der U18-Burgenland tätig. Nun schnürt Maierhofer, der mittlerweile 42 Jahre alt ist, noch einmal seine Fußballschuhe.

Doch wo wird Maierhofer in Zukunft auf Torejagd gehen? Die Spekulationen reichten über Deutschland (MSV Duisburg) bis hin zur Wiener Austria. Grund: Der 2,02 Meter große Stürmer wurde in der Generali-Arena in Favoriten gesichtet. Schnell machten Gerüchte die Runde. Doch oe24 weiß: Maierhofer wird ein Violetter, aber er kickt nicht für den Erzfeind von Rapid, sondern für die Vienna Vikings!

Titel soll zurück nach Wien

Aus dem Umfeld des European League of Football-Siegers 2023 hört man, dass Maierhofer bereits am Training teilgenommen hat. Am 18. Mai startet der Vorjahresfinalist in Prag in die neue Saison mit einem klaren Ziel: Der Titel soll zurück nach Wien, mit dem Major als Kicker und Titelgarant. Seitens der Vikings wollte man den Transfer-Coup noch nicht bestätigen.

Auf den Spuren von Pichlmann & Ilsanker

Im Vorjahr blieben die Wikinger im Grunddurchgang ungeschlagen und mussten sich ausgerechnet im Finale Rhein Fire aus Düsseldorf klar geschlagen geben. Im Endspiel auf Schalke geriet man schon früh nach einem verfehlten Field Goal ins Hintertreffen, das soll nun mit dem ehemaligen Torjäger besser werden. Das erste Heimspiel findet am 24. Mai auf der Hohen Warte statt.

Maierhofer ist nicht der erste ÖFB-Star, der sich als Football-Spieler versucht. Bereits Stefan Ilsanker (Salzburg Ducks) und Thomas Pichlmann (Raiders Tirol) wechselten nach ihrem Karriere-Ende zum US-Sport.