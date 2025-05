Maierhofer-Überraschung vor Final-Revanche

Am Sonntag kommt es in der ELF zur Neuauflage des Vorjahres-Finale. Die Vienna Vikings gastieren beim Rekord-Champion Rhein Fire aus Düsseldorf. Schon vor dem Liga-Kracher sorgen einige Personalien für besondere Brisanz.

Es ist das Spiel, auf das Football-Fans in Europa gewartet haben. 252 Tage nach dem Vorjahres-Finale auf Schalke zwischen den Vienna Vikings und Rhein Fire aus Düsseldorf kommt es in Deutschland am Sonntag (16.25 Uhr, live Pro7Maxx/DAZN) zur Final-Revanche. Im vergangenen September kassierten die Wiener mit 20:51 die einzige Final-Niederlage der abgelaufenen Saison.

Jetzt will man sich dafür in Düsseldorf revanchieren und sorgte zu Beginn der Woche für einen echten Knaller. Man verpflichtete ausgerechnet vom Düsseldorfer ELF-Rivalen Aaron Donkor. Im Vorjahr überzeugte er mit 8,5 Sacks und 39 Tackles für Rhein Fire, jetzt soll er in Wien den gegnerischen Quarterbacks das Fürchten lehren.

Chef-Trainer mit Kader-Überraschung

"Es sind zwei völlig andere Teams als im Vorjahr. Die Spieler, die dabei waren, haben aus dem Vorjahr eine Narbe, aber aus Narben wachsen Charaktere", meint Head-Coach Chris Calaycay vor dem Liga-Kracher.

© Hannes Jirgal/Vienna Vikings ×

"Man weiß nie zu 100 Prozent, was der Gegner vorbereitet hat", ist der Erfolgs-Trainer vor dem zweifachen ELF-Champion gewarnt. Genauso hat er auch eine Kader-Überraschung zu bieten. Erstmals steht Stefan "Major" Maierhofer im Dress der Violetten im Spieltag-Kader. Mit Philipp Klar und Oskar Herz stehen zwar noch zwei weitere Kicker im Kader für Düsseldorf, allerdings kann sich die Ex-Fußball-Größe nun erstmals vor Ort einen Eindruck machen, wie es in seinem neuen Karriere-Weg aussehen wird.