Nächste Vikings-Gala in der ELF ohne Major

Die Vienna Vikings haben in der European League of Football (ELF) den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert.

Am Samstag setzten sich die Wikinger bei der emotionalen Rückkehr auf die Hohe Warte gegen die Fehervar Enthroners aus Ungarn locker 62:15 durch. Erneut nicht im Kader war Sensations-Neuverpflichtung Stefan Maierhofer. Der Vikings-Kicker braucht noch Zeit, ehe er sein erstes Spiel in violett bestreiten wird.

Quarterback Ben Holmes überzeugte mit vier geworfenen Touchdowns, je zwei davon fingen Noah Toure und Reece Horn. In der kommenden Woche geht es für die Vikings in der Neuauflage des 2024-Endspiels bei Titelverteidiger Rhein Fire in Düsseldorf weiter.