AFL-Klassiker wird zum Duell der Verfolger

Am 7. Spieltag können die Danube Dragons bereits ihr Play-off-Ticket lösen, alle Augen sind aber auf den Hit der Runde zwischen den Vikings und Giants gerichtet.

Diese Woche steigt der Hauptteil der Spiele am Sonntag. Einzig das Nachzügler-Duell zwischen den Raiders und Ducks findet am Samstag statt. Der Ausgang der Partie kann aber weitreichende Folgen für die Sonntags-Kracher haben.

Samstag, 16 Uhr: Salzburg Ducks - Swarco Raiders Tirol

Zum Auftakt der Runde trifft der Letzte auf den Vorletzten. Für die Salzburger ist es die allerletzte Chance, die Play-off-Chancen am Leben zu halten. Mit einer Niederlage gegen die Raiders ist die Saison gelaufen. Umgekehrt würde ein Enten-Erfolg den Dragons die Türe öffnen, als erstes Team einen Platz in den Top 4 des Grunddurchgangs mit einem Sieg am Sonntag zu fixieren.

+++ Das Spiel im Livestream finden Sie HIER +++



Zuletzt konnten sich die Raiders überraschend klar mit 55:14 im Duell mit den Salzburgern durchsetzen. "Es ist eine sehr unübliche Situation, gegen ein Team zwei Wochen hintereinander zu spielen. Diese Woche fühlt sich also wie eine lange Halftime an. Unsere Spieler haben eine gute Arbeit gemacht, die Fehler vom letzten Spiel zu korrigieren und wir freuen uns auf eine verbesserte Performance", meint Salzburg Head-Coach Joe Ashfield.

Raiders-Trainer Dominik Bauer hingegen warnt seine Mannschat: "Auch wenn das Ergebnis letzte Woche gut für uns war, wollen wir das kommende Spiel gegen Salzburg isloliert betrachten. Salzburg wird daheim sicherlich motiviert sein.Vergangene Saison war der Gang nach Salzburg auch am Ende kein erfreuerlicher für uns, diesen Fehler wollen wir nicht zwei mal Begehen! Es gab genug Fehler im ersten Spiel, welche wir korrigieren möchten.“

Sonntag, 15 Uhr: Prague Black Panthers - Danube Dragons

Gewinnen die Salzburger tatsächlich ihr Schicksalsspiel, haben die Dragons die Chance, mit einem Sieg in Prag alles klar zu machen. Nach dem Statement-Sieg gegen Graz vor zwei Wochen reisen die Wiener mit breiter Brust nach Tschechien.

+++ Das Spiel im Livestream finden Sie HIER +++

Gegen den amtierenden Austrian-Bowl-Sieger konnten sich die Drachen im Vorjahr zweimal durchsetzen. Das Spiel in Prag wurde aber umstrittenerweise (oe24 berichtete) annulliert, wodurch es damals zum Wiener Derby bereits im Halbfinale kam. Weil die Panthers und Vikings das Spiel in der Vorwoche auf 1. Juni verschoben hatten, gab es eine zusätzliche spielfreie Woche. "Die Panthers hatten eine zusätzliche Woche Zeit, sich auf uns vorzubereiten, da ihr Spiel gegen die Vikings verschoben wurde. Ich bin sicher, sie sind bereit, und wir sind heiß darauf, gegen den amtierenden AFL-Champion anzutreten. Ein Sieg bringt uns dem Playoff-Platz zu Hause näher“, so Dragons-Cheftrainer Fred Armstrong.

Sonntag, 16 Uhr: AFC Vienna Vikings - Graz Giants

Der Hit der Runde ist zugleich auch das Duell der Verfolger. Nach der Spielverschiebung gegen Prag und dem Sieg der Dragons gegen Graz kommt es zum Duell des Zweiten gegen den Dritten. Sollten die Steirer, wie bereits im Hinspiel, gewinnen, würden die Dragons fix an der Tabellenspitze bleiben.

+++ Das Spiel im Livestream finden Sie HIER +++



Head-Coach Benjamin Sobotka, der diese Woche erstmals wieder in seiner Doppelfunktion als D-Line-Coach im ELF-Team der Vikings und als Cheftrainer des AFL-Teams an der Seitenlinie steht, ist die Sache klar: "Wir warten seit zwei Wochen auf das Rematch gegen die Giants. Wir wollen unseren Aufwärtstrend in der Offense fortsetzen und genauso weiterhin dominant Football spielen in der Defense und den Special Teams. Wir freuen uns schon sehr auf die Charity Bowl und können nicht mehr darauf warten, uns für die Niederlage in Woche zwei zu revanchieren.”Sein Grazer Gegenüber, Stefan Pokorny, brennt ebenfalls auf die Partie: "Mit den Vienna Vikings steht ein weiteres Rückspiel gegen einen Titelaspiranten an. Beide Mannschaften werden sich auf dem Feld nichts schenken. Beim ersten Aufeinandertreffen konnten wir uns im strömenden Regen knapp durchsetzen. Ein etwas besseres Wetter wird sicher ein Vorteil für die Offenses sein, trotzdem erwarte ich wieder ein von den Defenses dominiertes Spiel."