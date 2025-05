Dragons holen US-Stars und schicken sie in die Schule

Die Danube Dragons haben sich für die zweite Saisonhälfte mit zwei US-Imports verstärkt, doch bevor es auf das Football-Feld ging, mussten sie in die Schule.

Bislang kamen die Danube Dragons ganz ohne US-Import aus und konnten sich dennoch als Top-Team in der AFL etablieren. Erst eine Niederlage gab es für die Donaufelder in der laufenden Saison. Doch für das Saison-Finish und die Play-offs konnten sich die Hauptstädter noch verstärken.

Receiver Devin Childress kehrt nach zwei Jahren in die Hauptstadt zurück. 2023 war der Passempfänger Teil der Meistermannschaft. Er meldet sich gleich mit einem Statement zurück: "Wien, es ist Zeit, den Titel wieder zu holen."

Für die Abwehr holte man Defensive-Liner Camar Kyle, der zuletzt an der Winston-Salem State University für die Rams spielte. "Ich freue mich auf den Beginn eines neuen Kapitels in Wien", so der neue Defense-Star der Dragons. Doch bevor es am Samstag für die beiden Amis nach Graz geht, mussten sie noch in Wien in die Schule.

Sonntag Landung, Freitag Schule, Samstag Debüt

Erst am Sonntag landeten die neuen Star-Drachen in Schwechat und erlebten gleich eine intensive erste Woche in Österreichs Hauptstadt, bevor es am Samstag das Pflichtspiel-Debüt im Fall von Kyle und Comeback im Fall von Childress gegen die Graz Giants gibt.

Denn das US-Duo kommt nicht nur zum Football spielen nach Österreich. Die beiden Studenten wollen ihre Trainerkarriere vorantreiben. Im Rahmen einer Ausbildung entschieden sie sich für die Reise nach Europa, wo sie in den nächsten Wochen bei mehreren Flag-Football-Vereinen hospitieren werden. Zusätzlich wollen sie ihrer Leidenschaft auch weiter aktiv nachkommen und entschieden sich zur Unterschrift bei den Dragons.

Das Know-how aus dem Mutterland des Footballs wollten sie sofort weitergeben. Deshalb ging es mit Head Coach Fred Armstrong am Freitag gleich in eine Schule in Strebersdorf, wo man mit einigen Kindern eine Flag-Football-Trainings-Einheit einlegte.

Schnitzel-Premiere für Europa-Neuling

Kyle, der zum ersten Mal in seinem Leben Mal Europa ist hat bereits sein erstes Schnitzel probiert und ist begeistert. "Obwohl er unzählige Allergien hat, Schnitzel kann er essen und er liebt es", lacht Coach Armstrong am Rande der Trainings-Einheit in der Schule.

Für Childress hingegen ist es die Rückkehr an den Ort, wo er 2023 seinen ersten Championship-Ring hole. Mit mittlerweile 29 Jahren ist er froh wieder in Wien zu sein und "kann es nicht erwarten" wieder das Trikot der Dragons zu tragen.

Wie sehr er seine Rückkehr genießt zeigte auch die Einheit in Strebersdorf. Dort teilte er seinen Meisterschaftsring der Dragons mit einem jungen Fan.