Giants und Dragons wollen im Hit vorlegen

Am sechsten Spieltag der AFL stehen diese Woche nur zwei Spieltage am Programm.

Eines steht diese Woche bereits fest: Diese Woche werden die Vienna Vikings nicht die Tabellenführung im AFL-Grunddurchgang übernehmen. Die Wikinger mussten aus nicht genannten Gründen das Spiel gegen die Prague Black Panthers auf den 1. Juni verschieben. Dadurch gibt es am Wochenende nur zwei Spiele.

Samstag, 15 Uhr: Graz Giants- Danube Dragons

Wenn die Danube Dragons auf die Graz Giants treffen, ist das ganz klar das Top-Spiel der Runde. Erster gegen Dritter, beide Teams mussten erst eine Niederlage einstecken. Das Hinspiel in Wien entschieden die Hauptstädter mit einem Punkt Unterschied in letzter Sekunde für sich. Jetzt kommt es in der Steiermark zum Wiedersehen. Die Grazer brennen auf die Revanche. "Damals waren die Dragons und wir noch ungeschlagen, dieses Mal stehen drei Teams mit demselben Record an der Tabellenspitze. Sich von den anderen Teams abzusetzen und sich an der Spitze zu festigen, ist bestimmt das Ziel von beiden Mannschaften. Die Fans können sich auf ein Footballfest in Eggenberg freuen", meint Cheftrainer Stefan Pokorny. Sein ehemaliger Spieler und Teamkollege aus Dragons-Zeiten, MaritnMartin Winkler, warnt: "Auch Coach Pokorny hat eine Trickkiste, und in die wird er ganz bestimmt gegen uns greifen."

Fest steht, dass der Sieger des Spiels die Tabellenführung übernehmen wird. Seitens der Dragons ist Head-Coach Fred Armstrong, der vor zwei Wochen gegen die Raiders sein Saison-Debüt gefeiert hat, wieder dabei. Unter ihm ist laut Winkler noch einmal ein frischer Wind durch die Mannschaft gegangen. Armstrong: "Dieses Spiel gegen die Graz Giants ist für die Tabelle sehr wichtig. Wir haben sie bereits einmal in dieser Season geschlagen und um sicher in die Playoffs zu kommen, muss uns das auch ein zweites Mal gelingen. Die Giants sind, wie wir wissen, sehr gut trainiert. Sie sind eine sehr physische Mannschaft. Ich denke, wir haben uns aber auch sehr gut aufgestellt. Unsere Strategie für das kommende Game: Wir müssen einfach unseren Spielplan umsetzen, exzellent spielen und werden wie immer mit einer starken Verteidigung performen. Es wird ein hartes Spiel, und wir freuen uns darauf, in Graz zu spielen und zu sehen, ob wir uns den zweiten Win gegen die Giants holen können."

Die Dragons gaben erst am Donnerstag die Verpflichtung zweier Import-Spieler bekannt. Noch dazu soll Quarterback-Talent Alexander Reischl nach seiner Verletzungspause für den Kracher in der steirischen Hauptstadt zurückkehren und will sein Team an die Tabellenspitze führen.

Samstag, 18 Uhr: Swarco Raiders Tirol - Salzburg Ducks

Das zweite Spiel der Saison bestreiten die beiden Nachzügler der Liga. Die Raiders aus Tirol konnten immerhin einen beeindruckenden Sieg gegen Meister Prag verbuchen, die Mozartstädter warten immer noch auf den ersten Erfolg 2025. Dabei konnte man zuletzt gegen die Vikings zu Beginn ein überraschendes Offensiv-Feuerwerk zünden. "Wir sind vor allem mit unserer offensiven Verbesserung gegen die Vikings sehr zufrieden, unsere Defense hatte dazu eine gute erste Hälfte. In unseren letzten zwei Spielen waren wir bis zum letzten Quarter dran, haben aber nicht stark gefinished. Unser Fokus ist daher nun, über ein gesamtes Spiel abzuliefern", will Ducks-Coach Joe Ashfield das Positive aus dem Spiel in Wien mitnehmen.

Die Brisanz im West-Duell ist spürbar groß. Im Kampf um einen Platz im Play-off ist ein Sieg für beide Pflicht. "Wir konzentrieren uns darauf, dass wir nach der Erholung der Bye-Week unseren Rhythmus finden. Der Fokus liegt auf Salzburg. Die Ducks haben gezeigt, dass sie gefährlich werden können, und wir müssen unser Spiel von Anfang bis Ende durchziehen. Es stehen zwei wichtige Wochen ins Haus", meint Tirol-Head-Coach Dominik Bauer.