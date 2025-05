Vikings mit Traumstart ohne Maierhofer

Anfang der Woche sorgte die Verpflichtung von Stefan Maierhofer bei den Vienna Vikings für Aufsehen, beim ersten Saisonsieg stand er allerdings noch nicht im Kader.

Die Vienna Vikings sind mit einem Erfolg in die neue Saison der beste Football-Liga Europas, der ELF, gestartet, für die Raiders Tirol setzte es hingegen eine Niederlage. Die Tiroler gingen bei den Munich Ravens mit einem 7:20 vom Feld.

Die im Vorjahr bis ins Finale vorgestoßenen Wiener siegten am Sonntag bei den Prague Lions 28:6, Neo-Viking Stefan Maierhofer war als Kicker noch nicht dabei. Mit dem klaren Erfolg unterstreichen die Wiener ihre Ambitionen zurück auf den Football-Thron zu kommen.

Die von Quarterback Ben Holmes angeführten Vikings zeigten in Prag eine abgeklärte Leistung. Weiter geht es für die Wiener in der kommenden Woche auf der Hohen Warte gegen die Fehervar Enthroners. Den Raiders gelang in Unterhaching durch Richard Weber der zwischenzeitliche Ausgleich zum 6:6, insgesamt zeigten die Tiroler offensiv aber zu viele Abstimmungsprobleme. Für sie geht es im ersten Heimspiel im Tivoli Stadion gegen die Helvetic Mercenaries weiter.