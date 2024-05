Vienna Vikings bleiben nach Sieg im Derby-Thriller gegen Dragons ungeschlagen

Die Vienna Vikings haben auch das zweite AFL-Derby der Saison gegen die Vienna Vikings in letzter Minute gewonnen.

Wie bereits beim Spiel am Donaufeldplatz am Ostersonntag dominierten die Danube Dragons auch das zweite Saison-Derby gegen die Vienna Vikings. Obwohl man bis zum Finish nie in Rückstand lag, konnten sich die Hausherren auf der Ravelin-Anlage am Ende doch noch mit einem 21:17-Sieg durchsetzen und bleiben somit in der laufenden Saison weiter ungeschlagen.

Das hitzige Stadt-Duell stand vor allem im Zeichen des guten Zweckes. Es war die 26. Auflage der Charity Bowl. Vor dem Kick-off überreichte Vikings-Vorstandsmitglied Alfred Neugebauer einen Spendenscheck an ORF-Manager Pius Strobl in Höhe von 3.150 Euro zu Gunsten von "Licht ins Dunkel".

© Alexander Bischof ×

Trotz acht verletzungsbedingter Ausfälle in der Defense bissen sich die ungeschlagenen Wikinger vor ausverkauftem Haus zu Beginn die Zähne aus. Nach einem frühen Turnover on Downs feuerte Quarterback Alexander Thury einen tiefen Pass auf BernhardRuscher. Star-Running-Back Madre London konnte die Gäste im Anschluss mit seinem fünften Touchdown im zweiten AFL-Spiel in Führung bringen.

Auch danach dominierten die Dragons das Geschehen. Florian Hirsch konnte Vikings-Spielmacher Nico Hrouda zu Boden bringen und der AFL-Leader blieb erneut ohne Punkte. Doch auch die Vikings-Defense zeigte sich vor den bestens gelaunten Fans von ihrer besten Seite und konnte die nächste Angriffs-Serie der Dragons stoppen. Es zeichnete sich eine ähnliche Defense-Schlacht, wie im Hinspiel ab. Die Violetten konnten kurze Zeit später erstmals anschreiben und nach einem Touchdown von Florian Wegan ausgleichen.

Dragons legen vor der Halbzeit vor

Die erste Halbzeit ging in die entscheidende Phase. Erst konnte Dragons-D-Liner Fabian Schmid Hrouda mit einem heftigen Hit zu Boden bringen. Die Angfiffsserie der Vikings endete mit einem Field-Goal-Versuch, der aber weit auf der rechten Seite daneben ging. Der nächste Snap der Dragons wurde wieder an London übergeben, der nach einem Mega-Lauf erneut die Endzone der Vikings erreichte. Nach dem erfolgreichen Extrapunkt-Versuch konnten die Dragons damit auf 14:7 erhöhen.

© Andreas Bischof ×

Doch das war noch nicht alles im ersten Durchgang. Nach einer Reihe von drei Incompletions von Hrouda kamen erneut die Dragons an den Ball. Erneut konnte Ruscher nach einem Pass jede Menge Yardsa Raumgewinn erzielen. Kurz vor dem Pausenpfiff konnten die Dragons durch ein Field Goal sogar noch auf 17:7 erhöhen.

Nach dem Wiederanpfiff waren beide Seiten besser aufeinander eingestellt. Nach einer Interception von Paul Schachner war das Momentum vermeintlich auf der Seite der Dragons. Doch auch Dragons-Spielmacher Thury musste mit ansehen, wie ein Pass unter Bedrängnis der Wikinger-Abwehr in den Händen seiner Gegner landete. Die Stimmung in Simmering war am Höhepunkt. DIe Vikings waren wieder am Ball. Nach einem Traumpass von Jungstar Hrouda auf Feodor Chepyzhov ließ der Receiver alle DragonsVerteidiger stehen und machte das Spiel mit einem sehenswerten Touchdown wieder spannend. Nach dem verwerteten Extrapunkt stand es nur noch 14:17.

Thriller im Finish

Die Dragons-Offense war gefordet, musste sich aber auch bei diesem Ballbesitz der Defense geschlagen geben. Nun waren die Vikings abgebrühter und zeigten ihre ganze Klasse. Nach einem Raumgewinn bis an die 5-Yard-Linie war es erneut Chepyzhov der 1:24 Minuten vor Schluss einen Touchdown bejubeln konnte und die Vikings zum ersten Mal an diesem Tag in Führung brachte.

Die Schlussoffensive der Dragons blieb unbelohnt. Sogar CB Hakeem Kinard wurde als Receiver aufs Feld geschickt. Als London einen Thury-Pass kurz vor der Endzone fangen konnte ging der Ball nach einem Offensive-Holding allerdings erneut weit zurück. Der letzte Pass wurde von der Vikings-Defense abgewehrt, so blieb es bei dem 2. Derby-Sieg der Vikings in dieser Saison.

"Es war schon eine sehr anstrengende Partie, gerade in der Defense. Es waren nur zwei Big Plays, wir haben die Drives von den Dragons gut gestoppt. Wir müssen nur die zwei Big Plays verhindern und besser tackeln, was in der zweiten Halbzeit besser funktioniert hat. Unsere Offense hat in der zweiten Halbzeit, als wir sie gebraucht haben, aufgedreht und zwei wirklich wahnsinnig gute Drives hingelegt. So haben wir dann das Spiel gewonnen. Am Ende des Tages hat die Defense dann den Sack zugemacht und das Spiel gewonnen”, analysierte Vikings-Head-Coach Benjamin Sobotka das Spiel nach dem nervenaufreibenden Sieg.

Wiedersehen im Play-off?

In der Tabelle bleiben die Vikings ungeschlagen an der Spitze. In zwei Wochen geht es mit dem Showdown im Grunddurchgang gegen die Graz Giants weiter. Mit einem Sieg in der Steiermark würde man sich auch die Top-Platzierung in der Play-off-Setzliste sichern. "Der Sieg bedeutet für uns jetzt erstmal, dass wir das Heimrecht in den Playoffs haben. In zwei Wochen haben wir dann in Graz die Chance, den ersten Platz zu fixieren, und darauf werden wir uns jetzt fokussieren", richtet Sobotka den Blick auf die kommenden Aufgaben.

Dragons-Head-Coach Fred Armstrong zollt dem Gegner nach der Niederlage Respekt: "Beide Teams spielen gegeneinander immer gut, das macht diese Rivalität aus. Wir haben am Ende fast noch einmal punkten können. Ich hoffe wir sehen die Vikings heuer noch einmal im Finale."

Die Dragons müssen allerdings noch um einen Platz in der K.o.-Phase zittern. Nach der dritten Niederlage in Folge gibt es in den verbleibenden Wochen mit zwei Spielen gegen Salzburg und einer Partie gegen Schlusslicht Telfs ein Fernduell mit Prag und Innsbruck um die letzten zwei verbleibenden Plätze im Halbfinale der AFL. Beim derzeitigen Stand würde dort ein Halbfinal-Kracher in Graz auf die Donaustädter warten, ehe man auf das dritte Wiener Finale in drei Jahren hofft.