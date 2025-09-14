Amerikanerin ist die schnellste Frau der Welt

Jefferson Wooden ist die schnellste Frau der Welt über 100 Meter.

Melissa Jefferson-Wooden (24) hat das 100-Meter-Finale bei der Leichtathletik-WM in Tokio gewonnen – und sich damit den Titel der schnellsten Frau der Welt gesichert.

Gold in 10,61 Sekunden

Im WM-Finale über die Königsdisziplin der Sprinter setzte sich die US-Amerikanerin in 10,61 Sekunden durch. Damit ließ sie ihre Konkurrentinnen klar hinter sich.

Podestplatzierungen

Silber ging an Tina Clayton aus Jamaika, Bronze an Olympiasiegerin Julien Alfred aus St. Lucia.

Showdown in Tokio

Die Entscheidung über 100 Meter gilt traditionell als Höhepunkt jeder Leichtathletik-Weltmeisterschaft – in Tokio war Jefferson-Wooden die strahlende Siegerin.