Derouiche holt erste WM-Box-Medaille für Österreich

Michael Derouiche ist der erste Amateur-Boxer aus Österreich, der eine WM-Medaille geholt hat.

Der 22-Jährige vom Wiener Boxclub Bounce gewann am Freitag bei den Weltmeisterschaften in Liverpool das Viertelfinale in der Halbschwergewichtsklasse (bis 85 kg) gegen den Briten Robert McNulty und setzte damit einen historischen Meilenstein. Bronze ist dem mehrfachen Staatsmeister damit garantiert, am Samstag bestreitet er das Halbfinale gegen Akmaljon Isroilov aus Usbekistan.

"Ich bin stolz, diesen Erfolg für Österreich erkämpft zu haben. Es war ein harter Weg, und ich danke meinem Team und meinem Umfeld für die Unterstützung", wurde Derouiche in einer Aussendung des Clubs Bounce zitiert. Der Sportler war vom 2024 verstorbenen Boxclub-Gründer Daniel Nader gesichtet worden und in weiterer Folge von Trainer Tom Knöbel an die Spitze herangeführt worden. Er errang nationale Titel und Podiumsplätze bei internationalen Turnieren.

Marcos Nader: "Ein Meilenstein"

Bei der WM trat Derouiche nach einem Freilos zunächst gegen den Iraner Aryan Saed Panah an und siegte knapp nach Punkten. Auch gegen den Schotten McNulty lieferte er sich ein spannendes Duell und gewann, womit er seinen bisher größten Karriere-Erfolg feiern durfte. "Ein Meilenstein", kommentierte Ex-Boxer und Bounce-Obmann Marcos Nader. "Michael hat heute nicht nur die Bounce-Familie stolz gemacht, sondern ganz Österreich."

Die seit 1974 ausgetragenen Weltmeisterschaften wurden bisher von der International Boxing Association (IBA) veranstaltet, in Liverpool ist der neue Weltverband World Boxing Organisator. World Boxing hat die IBA vor einiger Zeit als einziger vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannter Weltverband abgelöst. Grund waren Streitigkeiten über die finanzielle Transparenz und Nachhaltigkeit sowie die Integrität der Schiedsrichter.