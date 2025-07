Felix Baumgartner: Vor dem Absturz feierte er noch einen Geburtstag

Wenige Tage vor dem Absturz wirkte Felix Baumgartner noch völlig gesund und bestens gelaunt.

Nach dem tragischen Tod von Extremsportler Felix Baumgartner kommen immer mehr Details ans Licht. Der All-Springer ist am Donnerstagnachmittag in Italien bei einem Paragliding-Unfall ums Leben gekommen. Er stürzte in einer Urlaubsanlage in Porto Sant'Elpidio ab - eine Frau wurde dabei verletzt. Für Baumgartner kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Nur vier Tage vor dem Unglück feierte Baumgartner noch in der Nähe des Unglücksortes einen Geburtstag. Am Flugplatz in Fermo traf er die junge Italienerin Sahora, die dort mit Pferden arbeitet und am Sonntag 24 wurde.

Baumgartner stattete Sahora einen Besuch ab und gratulierte ihr zum Geburtstag. „Als ich ihn gesehen habe, wirkte er gesund. Er hat sich sehr um seinen Körper gekümmert und darauf geachtet, was er isst“, erzählt die junge Italienerin gegenüber der BILD.

Dabei wirkte der Extremsportler auch bestens gelaunt, erzählt Sahora weiter. „Er hat gesagt: Wir sehen uns wieder, wenn du 42 wirst. Dann hat er aus Spaß die beiden Kerzen mit der 2 und der 4 auf meiner Torte getauscht.“