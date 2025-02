From Paris to Wien! Emotionale Heimkehr bei Vienna Vikings

Max Kössler kehrt nach 2 Jahren wieder zurück zu den Vienna Vikings und wird erneut die Aufgaben des Wide Receiver Coach übernehmen.

Kössler war bis jetzt der Offensive Coordinator der Paris Musketeers, bei welchem er maßgeblichen Anteil an der sportlichen Entwicklung und dem sukzessiven Erfolg des Pariser Teams hatte. Das Pariser Franchise nahm 2023 zum ersten Mal am Spielbetrieb der EFL teil.

Wieder zurück

Jetzt kommt Max Kössler wieder zurück, wo seine Trainerkarriere vor 17 Jahren begann. Er freut sich auf die neue Saison mit den Vienna Vikings: "Dieser Ort birgt viele großartige Erinnerungen, und ich freue mich darauf, noch mehr davon zu schaffen, wenn wir uns auf einen weiteren Meisterschaftslauf einlassen. Es ist eine Ehre, zurückzukehren und die Reise hier fortzusetzen, wo alles begann." Mit den Vienna Vikings gewann er 2022 die European League of Football.

© Vienna Vikings ×

Auch der Head Coach Chris Calaycay schaut mit großer Zuversicht auf die neue Saison mit dem alten Bekannten: "Der Aufbau eines Teams ist der erste Schritt zu unserer Saison, und die Verpflichtung von Coach Kössler ist ein großer Schritt in diese Richtung. Max ist der beste WR-Trainer auf dem Kontinent. Es ist ein Segen, dass wir ihn, sein Wissen und seine Erfahrung wieder in unserem Team haben. Talent zu haben ist eine Sache, aber dieses 2025 Receiving Corps dazu zu bringen, sein Potenzial auszuschöpfen, ist die Aufgabe eines der besten Coaches, die es gibt."

Nur noch Stärker

Für einige Experten sind die Receiving Corps von den Vienna Vikings die besten der EFL. Neben dem Coach wurde die Weiterverpflichtung von Raphael Komeyli, Toby Dvorak und Emil Eckerstorfer sowie die Verpflichtung vom Rookie Nils Keimel schon bekanntgegeben. Erste Trainingseinheiten haben auch schon stattgefunden.

In der EFL kehrt Kössler am 13. Juli mit den Vienna Vikings nach Paris zurück und am 16. August steigt das Heimspiel in Wien. Das Heimspiel bildet auch den Abschluss der 2025 Regular Season der Vikings. Die beiden Mannschaften trafen bisher nur im letzten Jahr im Semifinale in Vienna, mit dem besseren Ende für die Vikings.