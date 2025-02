Mit Real Madrid, Manchester City und Paris Saint Germain: Geheimplan für neue Millionen-Liga

Mit der großen Fußball-Revolution namens Super League ist Real-Präsident Florentino Perez vorerst gescheitert, jetzt gibt es Pläne für eine neue Millionen-Liga mit tatkräftiger Unterstützung aus den USA.

Bahnt sich in Europa eine neue Mega-Liga an? Gerüchten zufolge soll ein europaweiter Zusammenschluss mit Teams wie Paris Saint-Germain, Real Madrid oder Manchester City geplant sein. Auch München und der FC Barcelona stehen im Raum.

Doch im Vergleich zu der geplatzten Fußball-Revolution einiger Vereins-Bosse steckt diesmal die beste Basketball-Liga der Welt hinter dem Geheim-Plan. Es soll nämlich eine NBA Europe gegründet werden, das berichtet basketballnews.com.

Hintergrund ist, dass Liga-Boss Adam Silver weiter nach Europa expandieren will. Zuletzt waren die Spiele in Paris mit dem französischen Ausnahmetalent Victor Wembanyama ein Mega-Erfolg. Daran will man anschließen. Noch dazu gibt es mit Luka Doncic, Nikola Jokic oder Dennis Schröder weitere Superstars aus Europa. Selbst Österreich fieberte zuletzt immer mehr mit Jakob Pöltl mit, der sogar mit einem Wechsel zu den Los Angeles Lakers in Verbindung gebracht wurde.

Europa-Beauftragter soll Vereine überzeugen

Ex-NBA-Star Tony Parker, dem der französische Klub LDLC ASVEL Villeurbanne gehört, soll als NBA-Vertreter in der nächsten Woche nach Europa reisen und einige Verantwortliche der EuroLeague von dem Vorhaben überzeugen.

Die erste Idee beinhaltet eine Liga mit 10 Teams, wovon Parkers Verein einer sein soll. Ein zweites Team soll ebenfalls aus Frankreich kommen, hier hofft man auf das Comeback der Basketball-Einheit von Paris Saint-Germain. Mit Real Madrid dürften die NBA-Bosse fest planen und auch der FC Barcelona könnte eine Chance haben, aufgenommen zu werden, sofern die Liga tatsächlich Realität wird.

Manchester & München als Standort geplant

Doch für die neue Super-Liga soll es auch neue Vereine geben, die bislang nicht existieren. So will Silver ein brandneues Team in München oder Berlin positionieren und auch den englischen Markt erobern. Hierfür dürfte zumindest Manchester ein wichtiger Standort sein und mit ManCity bereits ein Wunsch-Verein auserkoren worden sein.

Hintergrund der Mega-Expansion ist wie immer allerdings das liebe Geld. So dürften die NBA-Verantwortlichen mit der neuen Liga mehr Geld bei den TV-Verträgen abstauben wollen. Der frühestmögliche Startzeitpunkt wäre also die Saison 2026/2027.

Die endgültige Entscheidung könnte aber bereits im März fallen. Denn da müssen die Eigentümer der NBA-Teams in Europa ihren Segen für das Vorhaben geben. Doch eben die Klub-Bosse sind noch kaum informiert und stehen dem Vorhaben skeptisch gegenüber, wie es heißt.