Neue Erkenntnisse: Felix Baumgartner starb erst beim Aufprall

Generalstaatsanwalt gibt erste Erkenntnisse zur Todesursache bekannt.

Auch fünf Tage nach dem Tod von Extremsportler Felix Baumgartner gibt es nun erste Erkenntnisse über die Todesursache. Generalstaatsanwalt Raffaele Iannella, der die Untersuchungen leitet, stellt gegenüber der BILD fest: „Was wir bisher sicher wissen: Baumgartner starb beim Aufprall, die Wirbelsäule brach im unteren Bereich des Rückens und das Rückenmark wurde geschädigt.“ Die Obduktion soll am heutigen Dienstag abgeschlossen werden.

Auswertung der Body Cam

Weiterhin unklar ist, wie es zum Absturz kommen konnte. Baumgartners Bodycam solle nun klären, ob der Extremsportler in der Luft einen Herzinfarkt erlitt und deshalb die Kontrolle verlor. Am Dienstag soll auch die Untersuchung des Gleitschirms beginnen, um einen technischen Defekt auszuschließen. Laut Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen insgesamt bis zu 50 Tage dauern.

Die letzten Tage seines Lebens verbrachte der 56-jährige All-Springer im italienischen Urlaubsort Porto Sant Elpidio. Immer wieder teilte er mit seinen Fans auf Social Media Bilder und Videos von seinen Flügen entlang der Adriaküste.

Wie nun bekannt geworden ist, feierte er vier Tage vor dem Absturz noch einen Geburtstag in der Nähe des Unglücksortes. Am Flugplatz in Fermo traf er die junge Italienerin Sahora, die dort mit Pferden arbeitet und am Sonntag 24 wurde. Baumgartner stattete Sahora einen Besuch ab und gratulierte ihr zum Geburtstag. "Als ich ihn gesehen habe, wirkte er gesund. Er hat sich sehr um seinen Körper gekümmert und darauf geachtet, was er isst", erzählt die junge Italienerin gegenüber der "Bild".

Dabei wirkte der Extremsportler auch bestens gelaunt, erzählt Sahora weiter. "Er hat gesagt: Wir sehen uns wieder, wenn du 42 wirst. Dann hat er aus Spaß die beiden Kerzen mit der 2 und der 4 auf meiner Torte getauscht." Damals ahnte noch keiner, was wenige Tage später geschehen würde.

Auch die folgenden Tage genoss Baumgartner an der Seite seiner Mihaela. Am Tag der Tragödie selbst postete Baumgartner noch, dass sich sein Abflug wegen zu viel Windes verzögert. Wenig später war es dann doch so weit und er konnte - ein letztes Mal - abheben. Die rumänische TV-Moderatorin und "Liebe seines Lebens" Mihaela hielt den Start in einem Video fest.