Österreichs Poker-Wunder: Klemens Roiter knackt die 5-Millionen-Marke

Der heimische Poker-Profi sorgt derzeit für Furore an den Tischen.

Bei der European Poker Tour in Barcelona schnappte sich der Youngster das 30.000-Euro Super High Roller Warm-up-Event und kassierte satte 507.000 Euro, berichtet die BILD.

Es ist längst nicht sein erster Mega-Erfolg: Schon im Sommer brillierte Roiter bei der World Series of Poker in Las Vegas. Dort schaffte er es zwölfmal ins Geld, gewann sein erstes Gold-Armband und sicherte sich mit über 1 Mio. Euro Preisgeld sein bisher größtes Karriere-Resultat. Insgesamt spielte er in Las Vegas mehr als 1,5 Mio. Euro ein.

Heimische Poker-Asse

Mit seinen Erfolgen in Spanien konnte Roiter seine Gesamteinnahmen 2025 auf über 5 Mio. Euro hochschrauben – und das Jahr ist noch nicht vorbei. Neben Roiter sorgt auch sein Landsmann Samuel Mullur für Aufsehen: Erst gewann er online fast 1 Mio. Euro, dann holte er in Barcelona den Sieg bei einem 25.000-Euro-Turnier samt 327.000 Euro Prämie. Die Österreicher dominieren die Pokerszene – und es sieht ganz danach aus, als würde 2025 ihr Jahr werden.