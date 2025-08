Paukenschlag: Red Bull verpflichtet Olympia-Sieger Evenepoel

Die Transfer-Sensation in der Rad-Welt ist perfekt. Red bull BORA-Hansgrohe verpflichtet Olymia-Sieger Remco Evenepoel.

Seit Wochen wurde es spekuliert, nun ist es offiziell. Der belgische Rad-Superstar Remco Evenepoel wechselt ab der nächsten Saison zum deutschen Team von Red Bull - BORA - hansgrohe. Der Doppelolympiasieger 2024, Weltmeister von 2022 und Vuelta-Gesamtsieger 202222022 soll die Ambitionen des Teams auf den Gesamtsieg bei der Tour de France bekräftigen.

Der 25-jährige Belgier musste heuer bei der großen Schleife vorzeitig aufgeben. Gerüchten zufolge sollen die Bullen für die Verpflichtung eine, im Radsport unübliche, Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro an Soudal-Quickstep zahlen.

Die letzten zwei Jahre versuchte man mit dem slowenischen Ex-Skispringer Primoz Roglic Erfolge zu feiern, der wurde aber zuletzt bei der Ankunft in Paris von der deutschen Zukunftshoffnung Florian Lipowitz abgelöst. "Remco steht für einen Anspruch! Er will nicht mitfahren – er will prägen", sagt Ralph Denk, CEO von Red Bull – BORA – hansgrohe.