PGA-Spektakel in South Carolina: Straka lauert auf den 20-Millionen-Sieg

Österreichs Golf-Aushängeschild Sepp Straka sorgt beim mit 20 Millionen Dollar dotierten RBC Heritage für Furore. Mit einer bärenstarken Leistung katapultierte er sich vor dem Finale in die absolute Spitze.

Sepp Straka geht mit glänzenden Aussichten in die heutige Schlussrunde des PGA-Signature-Events auf Hilton Head Island in South Carolina. Der 32-jährige Wiener belegt vor dem großen Finale den dritten Platz und lauert damit auf seinen nächsten großen Titel auf der US-Tour. Die Entscheidung beim RBC Heritage fällt am Sonntag, wo Straka den Führenden Engländer Matt Fitzpatrick (minus 17) und den zweitplatzierten US-Star Scottie Scheffler (minus 14) jagt.

Fast perfekte Runde am Samstag

Der Österreicher zeigte am Samstag eine beeindruckende Konstanz und spielte wie schon am Vortag eine 67er-Runde (vier unter Par). Damit verbesserte er sich in der Gesamtwertung auf 13 unter Par (200 Schläge) und kletterte um eine Position nach oben. Straka demonstrierte auf dem anspruchsvollen Kurs enorme Nervenstärke und leistete sich während der gesamten Runde fast keine Fehler.

Nur ein einziger Patzer trübte die Bilanz

Bei insgesamt fünf Birdies verzeichnete der Longhitter lediglich auf der zehnten Spielbahn ein Bogey. Abgesehen von diesem kleinen Ausrutscher agierte Straka annähernd perfekt und hielt den Anschluss an die absolute Weltspitze. In der finalen Runde geht es für den Österreicher nun nicht nur um den prestigeträchtigen Sieg bei diesem Traditionsturnier, sondern auch um einen erheblichen Anteil am gewaltigen Preisgeldtopf von 20 Millionen Dollar.