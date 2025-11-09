Alles zu oe24VIP
© GEPA

Nach EM-Titel

Silber für Vorjahressiegerin Lobnig bei Küsten-WM

09.11.25, 11:14
Titelverteidigerin Magdalena Lobnig hat bei der Küsten-Ruder-WM vor Manavgat in der Türkei im olympischen Beach-Sprint Silber geholt. 

Die 35-jährige Kärntnerin kam am Sonntag bis ins Finale, in dem sie jedoch der Neuseeländerin Emma Twigg unterlag.

Vor drei Wochen hatte sich Lobnig am gleichen Ort den EM-Titel gesichert. Die neuerliche Anreise der Olympia-Dritten von 2021 im Flachwasser-Einer in die Türkei war aufgrund von Reisepassproblemen turbulent verlaufen.

