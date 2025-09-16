So viel casht Duplantis für einen Zentimeter

Ein Sprung, ein Zahltag: Armand „Mondo“ Duplantis hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio die 6,30 Meter überflogen – und für seinen 14. Weltrekord satte 170.000 Dollar kassiert.

Der 25-jährige Schwede gewann in Tokio seinen dritten WM-Titel in Serie und schrieb erneut Geschichte. Vor 53.000 Fans meisterte Duplantis 6,30 Meter im dritten Versuch. Der Zweitplatzierte Emmanouil Karalis (Griechenland) schaffte exakt sechs Meter, Bronze ging an Kurtis Marschall (Australien/5,95).

Für seinen Sieg kassierte Duplantis 70.000 Dollar Preisgeld, dazu 100.000 Dollar für den Weltrekord. „6,30 Meter klingt einfach super, sauber, eine neue Barriere für unseren Sport“, sagte er.

Millionen-Trick mit Zentimetern

Auffällig: Duplantis hebt die Latte fast immer nur um einen Zentimeter. Kein Zufall – denn jeder neue Rekord bringt einen Bonus des Weltverbands. Viermal hat er allein in diesem Jahr zugeschlagen.

Dazu kommen Sponsorenzahlungen von Puma, Red Bull oder Omega, die Rekorde zusätzlich belohnen. Sein Manager verriet, dass Duplantis bei einzelnen Meetings Extra-Prämien für Weltrekorde aushandelt.

Vermögen wächst rasant

Laut „Business Insider“ wird Duplantis’ Vermögen bereits auf 4,6 Millionen Euro geschätzt. Der Doppel-Olympiasieger hat sich sprichwörtlich Zentimeter für Zentimeter zum Millionär hochgesprungen.

Und ein Ende ist nicht in Sicht: „6,40 Meter sind im Bereich des Möglichen“, kündigte er an. Jeder weitere Zentimeter würde nicht nur sportlich, sondern auch finanziell ein Rekord sein.