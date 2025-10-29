Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
So viel kassieren Sport-Superstars in der Stunde
© getty

Mega-Gagen

So viel kassieren Sport-Superstars in der Stunde

29.10.25, 16:47 | Aktualisiert: 29.10.25, 19:46
Teilen

Bei seinem Riad-Abstecher zum Six Kings Slam kam Tennis-Gigant Jannik Sinner laut "Blick" auf einen Stundenlohn von 1,5 Mio. Euro. Obendrauf gab's ein Racket aus purem Gold als Trophäe. Sport-Bild nahm die Mega-Gage der Tennis-"Könige" zum Anlass, die Stundenlöhne anderer Superstars zu errechnen.

Alexander Zverev, der bei seiner Zweisatz-Niederlage beim Showturnier in Riad gegen Taylor Fritz 59 Minuten am Platz stand, kam laut Sport-Bild auf 1,3 Millionen Euro (das Startgeld hatte 1,5 Millionen Euro betragen). Auf der ATP-Tour gibt's der beste deutsche Tennisspieler deutlich billiger. Für 73 Matches in diesem Jahr benötigte er 8.681 Minuten und verdiente dabei 4,23 Millionen Euro Preisgeld, was bei immerhin noch einer Stundengage von 29.236 Euro entspricht.

Die Stundenlöhne der Superstars

  • Oleksandr Usyk (38) 1/10
    Tadej Pogacar (27)
  • Oleksandr Usyk (38) 2/10
    Scottie Scheffler (29)
  • Oleksandr Usyk (38) 3/10
    Leon Draisaitl (30)
  • Oleksandr Usyk (38) 4/10
    Juan Soto (27)
  • Oleksandr Usyk (38) 5/10
    LeBron James (40)
  • Oleksandr Usyk (38) 6/10
    Marco Odermatt (28)
  • Oleksandr Usyk (38) 7/10
    Max Verstappen (28)
  • Oleksandr Usyk (38) 8/10
    Cristiano Ronaldo (40)
  • Oleksandr Usyk (38) 9/10
    Patrick Mahomes (30)
  • Oleksandr Usyk (38) 10/10
    Oleksandr Usyk (38)

© getty

Der Rad-Dominator (u. a. Sieger bei der Tour de France, WM- und EM-Gold) bekommt vom UAE-Team ein Grundgehalt von 8,3 Millionen Euro. An 50 Renntagen trat er 8635 km in die Pedale. Bei einem Durchschnittstempo von 40 km/h saß er rund 216 Stunden im Sattel. STUNDENLOHN laut Sport-Bild: 38.425 Euro

© Getty

In der Saison 2025 spielte der US-Golfprofi bei 20 Turnieren bisher 80 Runden, in denen er im Schnitt 4:19 Stunden auf dem Platz war. Macht insgesamt 20.720 Minuten. Dafür gab's ein Preisgeld von 23,73 Millionen Euro. STUNDENLOHN: 68.720 Euro

© Getty

Der deutsche Eishockey-Star kommt als NHL-Topverdiener auf 14,2 Millionen Euro, womit er sein Gehalt vom letzten Jahr mehr als verdoppelt hat. In 93 Partien hatte er 2.029 Minuten Eiszeit. STUNDENLOHN: 204.000 Euro

© Getty

Der Krösus der Baseball-Liga MLB kassierte umgerechnet 104,55 Mio. Euro für 160 Partien im Trikot der New York Mets. Bei einer Durchschnitts-Spielzeit von 2:38 Stunden war also rund 25.280 Minuten im Einsatz. STUNDENLOHN: 248.140 Euro

© Getty

Der Basketball-Flügel absolvierte 75 Partien für die LA Lakers und war laut Sport-Bild 2648 Minuten im Einsatz. Der 40-jährige Basketballer kommt so auf 41,8 Millionen Euro Saison-Gage. STUNDENLOHN: 947.000 Euro

© getty

Der Schweizer Ski-Seriensieger fuhr 2024/25 bei 25 Weltcup-Rennen (Preisgeld: 785.360 Euro). Laut Sport-Bild-Rechnung war er insgesamt 44 Minuten unterwegs. Hochgerechnet auf 60 Minuten bedeutet das: STUNDENLOHN: 1,07 Millionen Euro

© getty

In seiner letzten Weltmeister-Saison 2024 saß der Red-Bull-Pilot bei 24 F1-GP 2.191 Minuten im Cockpit. Bei einer kolportierten Jahresgage bedeutet das: STUNDENLOHN: 1,75 Mio. Euro

© getty

Der Fußball-Superstar war in 41 Spielen für Al-Nassr 3548 Minuten am Platz. Sein geschätztes Jahresgehalt betrug 1.973 Millionen Euro. STUNDENLOHN: 3,34 Millionen Euro

© getty

Der teuerste Quarterback der NFL kassierte 39,25 Millionen Euro. In 19 Partien mit den Kansas City Chiefs war der Footballer 590 Minuten in Aktion. STUNDENLOHN: 3,99 Millionen Euro

© getty

In seinem einzigen Schwergewichts-WM-Kampf 2025 schlug der Ukrainer den Engländer Daniel Dubois (28) nach 1:52 Minuten in der 5. Runde 5 k.o. Nacht 13:52 Minuten im Ring, und da bei 115 Millionen Euro Börse. Somit kommt hochgerechnet die unglaubliche Stundengage zustande! STUNDENLOHN: 492,9 Millionen Euro

Usyks Stundengage ist unerreicht

Spitzenverdiener, was die Stundenlöhne betrifft, ist laut Sport-Bild-Hochrechnung der ukrainische Boxer Oleksandr Usyk, der für seinen einzigen Boxkampf 2025 unglaubliche 115 Millionen Euro kassierte, was bei einer Kampfdauer von knapp 14 Minuten einen Stundenlohn von 492,9 Millionen Euro bedeutet.

Neidisch geworden? Der durchschnittliche Stundenlohn in Österreich beträgt laut KI-Schätzung aktuell knapp 20 Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

