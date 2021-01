Ecclestone kauft Briatores Luxusjacht

Die 60 Meter lange "Force Blue" gehört zu den größten Jachten der Welt

Der ehemalige Formel-1-Geschäftsführer Bernie Ecclestone kauft sich die Luxusjacht des ehemaligen Renault-Teamchefs Flavio Briatore. Die 60 Meter lange "Force Blue", die zu den größten Jachten der Welt gehört, war Briatore von der Polizei 2010 im Rahmen einer Untersuchung wegen Steuerhinterziehung beschlagnahmt worden und wurde versteigert.

Yacht wurde versteigert

Die Jacht kam ab einem Preis von sieben Millionen Euro unter den Hammer, Ecclestone zahlte 7,49 Millionen Euro dafür, berichtete die Tageszeitung "Fatto Quotidiano" am Donnerstag. Der Marktwert der Jacht wird auf 20 Mio. Euro geschätzt,

Ein Gericht in Genua beschloss, die Jacht zu versteigern, da die Instandhaltungskosten sehr hoch sind. Briatore hatte beim Obersten Gericht in Rom Einspruch gegen seine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung zu 23 Monaten Haft auf Bewährung eingereicht, wegen der ihm die Luxusjacht beschlagnahmt wurde. Ein Urteil wird im Februar erwartet. Der Norditaliener besitzt das Luxuslokal "Billionaire" auf Sardinien, das seit Mitte August geschlossen ist. Der ehemalige Formel-1-Manager selbst war im September am Coronavirus erkrankt und ist inzwischen genesen.