ATP Finals

Alcaraz fix im Semifinale & nur einen Sieg Dauer-Nr.-1 entfernt

13.11.25, 17:57
Nach Jannik Sinner steht auch Carlos Alcaraz vorzeitig im Semifinale der ATP Finals in Turin. Dort geht's für den Spanier mehr als "nur" um den Final-Einzug.

Alcaraz, Nummer 1 der Tennis-Welt, steht beim Saisonabschlussturnier der Top 8 bereits vor seinem letzten Gruppenspiel als Halbfinalist fest. Denn Vorjahresfinalist Taylor Fritz musste sich am Donnerstag dem Australier Alex de Minaur mit 6:7(3), 3:6 geschlagen geben, weshalb der US-Amerikaner mit einem Sieg aus drei Partien ausschied. De Minaur darf nach seinem ersten Sieg noch auf das Semifinale hoffen, dafür muss Lorenzo Musetti am Abend gegen Alcaraz verlieren.

Bei einem weiteren Sieg würde Alcaraz Jahr als Nr. 1 beenden

Alcaraz steht damit zwar fix im Halbfinale, dennoch geht es für den 22-jährigen Spanier noch um einiges. Zum einen würde er bei einer Niederlage von Musetti vom ersten Gruppenplatz verdrängt werden und würde im Halbfinale damit auf Titelverteidiger Jannik Sinner treffen. Zum anderen würde ihm ein weiterer Sieg den Verbleib an der Spitze der Weltrangliste bis zum Jahresende garantieren.

