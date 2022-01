Einreise-Farce: Rivale Nadal feuert gegen Djokovic

Über die Einreise-Farce um Novak Djokovic in Australien spricht die ganze Welt. Nun schaltet sich auch der ewige Rivale Rafael Nadal ein. Der Spanier hat jüngst eine Covid-Erkrankung überstanden, meldet sich rechtzeitig für das erste Saison-Highlight fit. "Wenn du dich nicht impfen lässt, wirst du Schwierigkeiten bekommen", so Nadal.

Der Sandplatzkönig schärft nach: "Ich glaube, wenn er gewollt hätte, würde er ohne Probleme spielen. Er hat seine Entscheidung getroffen. Jeder ist frei, seine eigene Entscheidung zu treffen. Aber es wird Konsequenzen geben." Ein wenig Mitleid hat der 35-Jährige auch parat: "Natürlich gefällt mir die Situation nicht. Er tut mir ein bisschen leid. Aber gleichzeitig wusste er seit Monaten, was Sache ist."

